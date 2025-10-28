ベガルタ宮崎鴻の底力。サポーターの声援に奮い立つ「走らないわけにはいかない」。魂の２ゴールでユアスタ劇場の立役者に
最後の最後まで絶対に諦めない。ベガルタ仙台の宮崎鴻は腹を括っていた。
J１昇格プレーオフ（PO）圏外の７位・仙台とPO圏の６位・サガン鳥栖が、ユアテックスタジアム仙台で激突したJ２第34節。仙台が自動昇格の可能性をつなぎ止めるためにも、順位が近い鳥栖を引きずり下ろすことは最大のミッションだった。
ところが、仙台の思惑とは裏腹に、ホームチームは０−２のビハインドで１人の退場者を出す絶体絶命のシチュエーション。それでも、宮崎は諦めが悪かった。
「０−２になって１人が退場して、めちゃくちゃキツかったですが、仙台サポーターの皆さんがあれだけ大きな声で応援してくださっていたことに勇気づけられました。僕は苦しい時はサポーターのことを見るようにしているのですが、あんなに声援をいただけたら、走らないわけにはいかないんです」
次第に敗色ムードが漂ってきた78分、宮崎のビッグプレーが戦況を一変させた。郷家友太からのクサビを受けた宮崎は、対峙する森下怜哉のマーキングをモノともせずに反転から前を向き、「トゥーキック」の右足シュートを決めた。
反撃の狼煙を上げる１点に沸騰するユアテックスタジアム仙台。宮崎にゴールを決められてしまった鳥栖の森下は「相手にうまく入れ替わられてしまった」と肩を落とした。
同点、そして逆転への機運を高めることに貢献した宮崎は、追撃の１点だけにとどまらず最前線で大奮闘。味方のクリアボールが宮崎に届けば、チーム全体のラインを上げるためにボールを収め、逆に相手ボールになった際は、二度追い、三度追いもためらわず、なんとか勝利の可能性をつなぎ止めようとした。しかし、「サッカー人生で一番キツい試合」に宮崎の足は限界が近づいていた。
そんな背番号99の状態を察知したのか。仙台ベンチは宮崎の交代をスタンバイ。そこでプレーが途切れれば、途中交代を余儀なくされるなか、宮崎は最後の力を振り絞った。
82分、鎌田大夢がつないだボールを受けた宮崎が強引に右足を振り抜くと、相手DFのディフレクションを誘発する形でゴールネットが揺れた。足の限界が近づいていた状況だからこそ、「２つ目のプレーで足を振り抜くことを決断した」という宮崎は「フォワードは足を振ってナンボ。あの時は何も考えられず、ゾーンに入っていた」と渾身の２点目を振り返る。
“ストライカーの本能”でもぎ取った魂の２ゴール。仙台ベンチも宮崎の交代をキャンセルし、プレー続行を本人に託したが、「両ももの前が攣（つ）ってしまい、右足が動かない状態になった」宮崎は90＋３分、後を小林心に託した。
交代時に万雷の拍手が送られた宮崎は、小林に向かってサムズアップポーズ。「心ならやってくれる」と頼れる後輩にバトンをつなぐと、90＋９分、その小林が決勝点を奪った。逆転ゴールが決まった瞬間、宮崎は一目散に仙台ベンチを飛び出していた。
結末は３−２の大逆転勝利という大団円。チームを勝利に導いた小林の決勝点を「見事としか言いようがない」とヒーローを称えた宮崎だが、そもそも彼のストライカーの底力なくして、仙台の大逆転勝利は起こり得なかった。ベンチから宮崎の２ゴールを見守ったチームメイトの荒木駿太は「鴻と心、さまさまですよ」と称賛し、また奥山政幸はこう言って賛辞を送った。
「10人の状況だったので、普段は足を振らない場面でも足を振った面はあったと思いますが、シュートを撃たないことには何も起こらないということを改めて痛感しました」
宮崎が23年に栃木SCに在籍していた折のこと。町田を相手にゴールを決めた宮崎に対して、黒田剛監督は「我々のコンセプトである“１本中の１本”を決められた」と舌を巻いたことがある。決勝点男の小林と共に、ユアスタ劇場の立役者となった宮崎。試合後のミックスゾーンではスタンドから自身の２ゴールを見守ってくれた母に対し、その母の観戦試合ではほとんどゴールを決めているため、「母は勝利の女神です」とハニかんだ。
ピッチ内とピッチ外で見せるギャップもまた宮崎の魅力だが、ストライカーとしての本能は伊達ではない。
取材・文●郡司聡（スポーツライター）
【動画】「歴史的に見てもこれはやばい」仙台の大逆転劇！「ユアスタは魔境」
