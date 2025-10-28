【速報】安倍元総理銃撃事件初公判　傍聴券の倍率は「22.7倍」　727人が奈良公園に列

１０月２８日午後２時から行われる安倍晋三元総理銃撃事件の山上徹也被告の初公判。



傍聴抽選券の交付が午前８時半から奈良公園で行われましたが、奈良地裁によりますと、７２７人が列に並んだということです。



一般傍聴席は３２席設けられていて、倍率は実に「２２．７倍」となっています。



▽殺人など５つの罪で起訴



山上徹也被告（４５）は、▽殺人▽銃刀法違反▽火薬類取締法違反▽武器等製造法違反▽建造物損壊の５つの罪に問われています。



