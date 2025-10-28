【速報】安倍元総理銃撃事件初公判 傍聴券の倍率は「22.7倍」 727人が奈良公園に列
１０月２８日午後２時から行われる安倍晋三元総理銃撃事件の山上徹也被告の初公判。
傍聴抽選券の交付が午前８時半から奈良公園で行われましたが、奈良地裁によりますと、７２７人が列に並んだということです。
一般傍聴席は３２席設けられていて、倍率は実に「２２．７倍」となっています。
▽殺人など５つの罪で起訴
山上徹也被告（４５）は、▽殺人▽銃刀法違反▽火薬類取締法違反▽武器等製造法違反▽建造物損壊の５つの罪に問われています。
一方、武器等製造法違反や銃刀法違反の罪については、一部で罪の成立などを争うとみられています。
また、母親の旧統一教会への信仰・献金が家庭に与えた影響などを指摘し、情状酌量を求める構えです。
▽被告の母親も証人出廷へ妻・安倍昭恵さんも被害者参加制度を利用し…
公判は予備日を除くと、２８日の初公判を含め計１６回。関係者によると、山上被告の母親も、弁護側請求の証人として出廷する予定です。
また、被害者参加制度に基づき、安倍元総理の妻・昭恵さんの心情が記された書面も読み上げられる予定だということです。
判決は、来年１月２１日に言い渡されます。