生瀬勝久、和服姿の“妻”と笑顔あふれるオフショットに反響「わーい」「待ってました！」「素敵なご夫婦」「安定感抜群のツーショット」 朝ドラ『ばけばけ』で池谷のぶえと夫婦役
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合ほか）の公式SNSが27日、更新され、旅館を営む“花田夫婦”を演じる俳優・生瀬勝久＆池谷のぶえのオフ2ショットが公開された。
【写真】「待ってました！」「安定感抜群のツーショット」“共演多い”生瀬勝久＆池谷のぶえの夫婦役オフ2ショット
『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルに、外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。セツをモデルにしながらも、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。
ヒロイン・松野トキ役を高石、後にトキの夫となるレフカダ・ヘブン役をイギリス出身の俳優、トミー・バストウが演じる。なお、生瀬と池谷は第5週（27日〜）から登場し、ヘブンが寄宿することになる花田旅館を営む夫婦の花田平太（生瀬）、花田ツル（池谷）役を務める。
投稿では、和服の役姿で笑顔を見せる生瀬＆池谷のオフショットをアップ。「共演の機会が多いというお二人は『平太とツルの掛け合いが楽しい』と話されていました」と現場ではすでに息の合った芝居を見せていると明かし、「花田夫妻にもぜひご注目ください！」と呼びかけた。
コメント欄には「わーい」「待ってました！」「生瀬さんと池谷さんの登場 嬉しいです！お2人の演技が加わって。朝から賑やかになりそうですね！」「安定感抜群のツーショット」「素敵なご夫婦ですね」「なんか楽しそう」「このお二方をご夫婦役で毎日のように見られるなんて、なんて贅沢 楽しみです」など、さまざまな声が寄せられている。
