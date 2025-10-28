「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）

ブルージェイズのゲレーロＪｒ．が六回の守備でドジャースに傾きかけた流れをせき止めた。ＮＨＫ解説の田口壮氏も「素晴らしいとしか言えない」と絶賛した。

２死一塁、キケ・ヘルナンデスが三遊間への深い位置へゴロを放った。これを捕球したヒメネスが一塁へジャンピングスロー。これを見たテオスカー・ヘルナンデスが一気に三塁を目指した。

するとゲレーロＪｒ．はベースから離れてショートバウンドでキャッチ。すぐさま三塁へワンバウンド送球した。送球の速度は約１４１キロ。テオスカーは三塁でタッチアウト。ロバーツ監督がチャレンジを行使するも判定は覆らなかった。

田口氏は「一番捕りづらいバウンドで捕ってる。前に出ると投げられない。あえてそこで捕ってワンバウンドを投げる。この冷静さですよね。すべてのプレーが冷静ですよね。素晴らしいとしか言えない」と語った。その上で「あの肩の強さを見てお父さんを思い出した」と明かしていた。

さらに直後の打席では安打で出塁すると、ビシェットが一塁線を破る安打で、ドジャースのテオスカーが打球処理に戸惑ったスキを見逃さず一塁から一気にホームイン。勝ち越しの１点を奪った。