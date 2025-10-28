庄司浩平、25歳最後の日に「ブックサンタ」の寄付を報告 ファン＆関係者から反響続々「初めて知りました」「私もやってみようかな」「素敵な活動ですね」
俳優の庄司浩平（26）が27日、自身のXを更新。NPO法人チャリティーサンタが、2017年より取り組んでいるチャリティー活動「ブックサンタ」へ絵本の寄付をしたことを報告し、ファンや関係者などさまざまな方面から反響を呼んでいる。
【写真あり】反響続々！「ブックサンタ」の寄付を報告した庄司浩平の投稿
「ブックサンタ」とは、貧困や災害などで困難な状況下にある子どもたちへ、クリスマスイブにサンタクロースが直接絵本を届けるプロジェクトで、パートナー書店で「ブックサンタ」と伝えて、購入するだけで本を寄付することができる。2025年度のパートナー書店は1851店舗、過去7年間で寄付された本の数は累計40万176冊（9月時点）。
庄司は「どこかにいる子どもへ届け 恐竜図鑑はぎり自分の分にしちゃおうか迷ってしまった」のコメントとともに、参加したことを報告する写真をアップした。
この投稿に同活動の主催者から「庄司浩平さんがサンタになってくださること、そしてこうやって発信くださり、サンタの輪が広がっていくことがとっても嬉しいです」とのコメントが届いた。
そのほかコメント欄では「元書店員です。毎年参加しているブックサンタ、今年は庄司さんのオススメされていた本にしました！」「ブックサンタを初めて知りました。素敵な活動ですね。浩平くんが、発信するだけで、私みたいに今まで知らなかった人に伝わり、輪が広がっていくんですね。私も、ブックサンタになろうと思います。浩平くん、教えてくれてありがとう」「庄司くんのおかげで、またどこかで本好きの子どもが生まれるかもしれませんね」「サンタさんここにいた」「ボランティアとして本を届けに行く者です、贈呈してくれてありがとうございます！子供達に届けに行ってきます！」「私もやってみようかな〜。恐竜図鑑はいくつになってもワクワクします」など、多くの声が寄せられている。
