日米首脳会談が行われた迎賓館前から中継でお伝えします。トランプ大統領にとって高市氏との初の首脳会談、ポイントはどこにあったのでしょうか。

トランプ大統領と高市総理は首脳会談の冒頭、共に親しい関係にあった安倍元総理の名前を繰り返し挙げ、同じように強固な関係づくりを目指す姿勢を示しました。

アメリカ トランプ大統領

「ずっと前から彼（安倍元総理）は、あなたのことを高く評価していた。だから、あなたが総理になったことには驚いていません。彼もあなたが総理になったことを知れば、喜ぶでしょう」

トランプ大統領は外交でも首脳間の個人的な信頼関係の強さを重視していますが、トランプ氏、高市氏の2人とも安倍・トランプという強固な個人的関係の「レガシー」を活かしていこうという姿勢が現れたと言えます。

また、トランプ氏は高市総理に対し「あなたが日本の防衛力を大幅に強化しようとしていることを知っている」と述べました。

トランプ氏は同盟国の防衛費が不十分だとたびたび、不満を示していますが、まずは高市氏が防衛費の増額を前倒しで進める方針を示したことを評価し、日本にとって受け入れづらい具体的な増額の目標などに触れるのは避けたかたちで、まずは初回の首脳会談の「成功」を演出することを優先したと言えそうです。