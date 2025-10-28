◇ワールドシリーズ第3戦 ブルージェイズ―ドジャース（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ブルージェイズのジョージ・スプリンガー外野手（36）が27日（日本時間28日）、敵地ロサンゼルスでのドジャースとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場したが、打席途中で交代するアクシデントが起こった。

4―4の同点で迎えた7回先頭の打席。初球をフルスイングしてファウルとなったが、その直後に右わき腹をさわりながら、自らベンチへと下がった。その直後に代打が送られた。

スプリンガーは17日（日本時間18日）のマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第5戦で右膝に死球を受けて交代したが、第6戦以降も出場を続けた。3勝3敗で迎えた第7戦では7回に逆転3ランでチームを93年以来のワールドシリーズ進出へ導いた。ポストシーズン通算23本塁打はマニー・ラミレス（29本）、ホセ・アルトゥーベ（27本）に次ぎ、フィリーズ・シュワバーに並ぶ歴代3位となっており、まさに10月男といえる存在だ。

このワールドシリーズでも3戦連続で1番打者を務め、第1戦で5打数2安打、第2戦でも山本由伸投手から1安打していた。