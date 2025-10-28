µÆ´ÖÀéÇµ»á¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍ¼¿©²ñ¡ÖÈó¾ï¤ËÅê»ñ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¶½Ì£¡×¡ÖÁª¤Ð¤ì¤·10¤«¤é12¤Î´ë¶È¤Î¡Ä¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎµÆ´ÖÀéÇµ»á¡Ê53¡Ë¤¬28Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍèÆüÃæ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÆ°¸þ¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬27Æü¤ËÍèÆü¤·¡¢¹Äµï¡¦¸æ½ê¤ÇÅ·¹ÄÊÅ²¼¤È²ñ¸«¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÍ½Äê¤â¾Ò²ð¤·¡¢¸áÁ°¤Ë¤ÏÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤È¹â»Ô¼óÁê¤È¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¥é¥ó¥Á¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÈÊÆ³¤·³²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤ò»ë»¡¡¢¤½¤Î¸å¤Ïºâ³¦¤ÎÍÎÏ¼Ô¤é¤ò¾·¤¤¤¿ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¼çºÅ¤ÎÍ¼¿©²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡µÆ´Ö»á¤Ï¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¼çºÅ¤ÇÁíÍý¤¬½Ð¤ëÍ¼¿©²ñ¤¬º£²ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÆü·Ð¿·Ê¹¤Ç¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢80Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¤ÎÃæ¿È¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÅÅÎÏ¤äÂ¤Á¥´ë¶È¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È10¼Ò¤«¤é12¼Ò¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯Æâ¤Ë1¹æ°Æ·ï¤¬È¯É½¤Ç¤¤ë¤«¤â¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ìë¤Îºâ³¦¤ÎÍÎÏ¼Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÁª¤Ð¤ì¤·10¤«¤é12¤È¤«¤Î´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¢»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¥È¥è¥¿¤µ¤ó¤Î¤ªÌ¾Á°¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¤É¤³¤Ç¤É¤ó¤Ê¿©»ö²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÅê»ñ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£