10月28日、安倍晋三元総理を殺害した容疑で起訴された山上徹也被告（45）の公判がスタートする。事件から3年3カ月が経ち、ようやく開かれる初公判。全容解明が期待される。

被告は殺人自体の事実は争わない方針とされる。そのため焦点となるのは、量刑に、彼が抱えた「家庭の問題」がどの程度反映されるか、という点だ。山上被告の母は旧統一教会（世界平和統一家庭連合）の信仰に傾倒し、多額の献金を行って一家は崩壊した。被告本人も警察の取り調べに、「教団へ恨みがあった。（安倍元総理が）教団とつながりがあると思って狙った」と述べている。弁護側は山上被告の母や親族、宗教学者などを証人に出廷させ、家庭環境が事件に与えた影響の大きさを強調し、判決への“考慮”を求める見通しだ。一方の検察側は、「宗教論争の場ではない」として、生い立ちと事件とを切り離し、殺意の強さや犯行の計画性を重点的に立証する方針と見られている。

双方の主張は今後、19回開かれる公判で明らかになるが、いずれにせよ、山上被告の半生が苦悩の連続であったことは間違いない。「週刊新潮」では、事件当時、山上被告の周辺を取材し、その凄絶な生い立ちを詳らかにしている。山上被告が幼い頃から見続けてきた光景とは一体、何か。以下、当時の記事を再録し、今後の裁判を理解する一助としていこう。

「（妻の）韓鶴子を狙っていた」

現職の政治家、それもいまだ自民党内で権勢を振るう、最大派閥の長でもあった安倍元総理を公衆の面前で射殺したのは、奈良市在住の山上徹也容疑者（41）だった。当人は警察の取り調べに、

「母親が統一教会に多額の寄付をして家庭が崩壊した」

「（創始者の）文鮮明がアメリカで有罪判決を受けたため、（妻の）韓鶴子を狙っていた」

「コロナで韓鶴子が来日できないので、標的を変えた。統一教会と関係の深い岸信介の孫を狙った」

と供述しているという。

安倍元総理は祖父の岸信介元総理とともに教会との関係の近さが報じられたことがあり、関連団体の式典に祝電を送ったことも。これらの供述から分かる通り、徹也が歪んだ殺意を抱くようになった背景には「宗教」があった。その履歴をたどると、彼の人生を大きく左右したのは宗教にのめりこんだ実母（69）の存在、さらには家族を次々と襲った「自殺の連鎖」であった。

「よく怒鳴り声が聞こえる家やったんですよ」

徹也の父親は、大阪市内でもトップクラスの進学校、府立天王寺高校の出身である。卒業後、京都大学工学部に進学し、土木を専攻。大学を1970年に卒業すると、大手建設関連会社などに勤め、大阪や千葉などを転々としながら、70年代末に奈良に本社を置く建設会社に入社する。それと前後し、徹也の父は妻となる女性と籍を入れるのだが、彼女は建設会社の社長の娘であった。

実はこの社長、すなわち徹也の母方の祖父も父とは別の大阪府内の大学の土木科を卒業していた。そして、63年に建設会社を設立。徹也の父は入社後、ヒラ社員から工事部長を経て、最終的に取締役にまで出世している。

70年代末から80年代前半にかけて、夫妻は徹也本人とその兄と妹を含む3人の子をもうけた。当時、家族が居を構えていたのが東大阪市内の木造2階建ての一軒家。母方の祖父が所有する25坪ほどの土地に建てられた、小さくしかしどこか不気味な家だった。

近隣住民が言う。

「山上さんね、もう40年くらい前ですけど、よう覚えていますわ。よく怒鳴り声が聞こえる家やったんですよ。お父さんがお母さんを怒鳴りつけてね、呂律も回っていなかったから、たぶん、お酒飲んでいたんやろうな。外から見える家の洗い場なんかも散らかっていてね……」

「おしっこやうんちで重くなったおむつをはいて…」

一家を知る知人が当時の家族の異様な光景について語る。

「実はお母さんが『朝起（あさおき）会』という宗教にはまっていたんです。周囲を勧誘することはなかったのですが、子育てをほっぽらかしにしていて、その宗教の集まりがあるからと、朝の5時とかに出かけてまうんです。当時、2歳か3歳かの男の子が冬も裸足で家の外に出てきて、泣きながら母親を探してるんですわ。ご主人もなんもせんとね。おしっこやうんちで重くなったおむつをはいているから、半ケツ状態で可哀そうでした」

彼女が子育てを放棄してまで通っていた朝起会とは、戦後まもなく設立された実践倫理宏正会のことである。創始者は上廣哲彦。現在は3代目が会長を務め、朝起会と呼ばれる早朝の活動をメインに会員数は400万人を超えるといわれる。

宗教事情に詳しい記者によれば、

「大阪だけでも支部は70ほどあります。朝起会では、『朝の誓』の言葉を唱えるなど、生活倫理を実践する社団法人ということになっており、宗教団体であることを否定しています。しかし、事実上の宗教ではないかと指摘する声もある」

実践倫理宏正会の東京本部の担当者は、

「（母親の）会への在籍は過去を含め、一切なく、朝起会に参加したこともございません」

父の飛び降り自殺

しかし、と先の知人が裏事情を教えてくれる。

「旦那さんの勤め先は奥さんのお父さんが経営している建設会社でしたね。でも、奥さんが相当宗教に入れ込んでしまったみたいで、旦那さんはノイローゼやったようです。最後は近くのマンションから飛び降りて自殺しはってね、それは近隣で話題になりましたわ。それから1年と経たず、一家は引っ越していかれました」

自殺した場所は当時の自宅から歩いて5分ほどの距離にある79年築の12階建てのマンションだった。周囲では一際高い建築物だったため、度々飛び降りがあったという。

父を亡くした一家が身を寄せるのが、奈良市内にあった祖父が住む一軒家だった。

すでに祖母は他界しており、ほどなく、母は父に代わり同社の取締役に就任。経理を担当するように。彼女が以前にもまして宗教にのめり込むようになるのは、これ以降のことだった。

父の死を契機に、山上被告の母は旧統一教会の信仰に没入するようになる。そして、一家はさらなる窮乏に……。その中で山上被告はどのように振る舞い、そしてなぜ安倍元総理へ凶弾を放つことになったのか。親族が漏らした被告の心中とは。【後編】で詳述する。

