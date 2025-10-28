【前後編の後編／前編を読む】「こんな田舎でオヤジの工場を継ぐなんて…」上京して社長令嬢と“逆玉婚” 46歳夫が語る地獄のはじまり

地方の町工場の長男に生まれた北岡雅秋さん（46歳・仮名＝以下同）は、貧しい大家族の暮らしに嫌気が差し、親類のつてをたどって高校から上京した。以来地元へは戻らず、大学卒業後に世界を放浪したのち、シンクタンクに入社。そこで知り合った中堅企業の社長から「娘と結婚してやってくれ」と勧められ、29歳のときに5歳年下の真悠子さんと結婚したが――「これが地獄の一丁目ということだった」と彼は語る。

＊＊＊

真悠子さんの父親の意向で、妻の実家の敷地内に小さな家が建てられ、新婚夫婦はそこで生活を始めた。

好みの「熟女」と出会ってしまった…

「ままごとみたいな生活だった。食事は母屋から運ばれてくるし、お手伝いさんも実家と兼務で、家事はすべてやってくれていました。義父に請われて、僕も勤務先を辞めてその企業に入りました。義父の秘書みたいな扱いで。驚くようなスピード展開で人生が変わっていった。それなりにおもしろかったですけどね」

その後、雅秋さんは、義父の正式な秘書となり、会社のためにさまざまな提案をするようになった。弁護士資格はもっていなかったが、彼は大学時代、企業関係の法律をかなり研究していたので大いに役立ったという。

「結婚するにあたって、義父から僕の実家にかなりのお金がわたっていました。家族なんだから助け合おうという名目だったけど、義父にしてみれば僕をがんじがらめにしてしまおうということだったみたい。というのは、真悠子はかなり筋金入りのワルだったらしいんですよ。警察沙汰にならなかっただけ。僕は知らなかったけど、高校時代から今で言うパパ活もしていたし、大学時代は男のところを泊まり歩いているような生活だった。でもやっと落ち着いたので、親はホッとしたんでしょうね。離婚だけはしないでほしいと頼まれました」

変な家庭

だが不思議なことに、真悠子さんは夫婦の営みをあまり好まなかった。新婚当時、数回しただけであとは拒絶。それなのに彼が帰宅すると、まとわりつくようにして話したがった。

「数年かけて話を聞いたところでは、彼女は常に愛されていないという思いを抱えていたようです。父親は仕事三昧、母親は双子の弟ばかりかわいがっていた。彼女には年の離れた兄がいるんですが、この兄もすでに家を出て、ほとんど顔を見たこともありません。義父は婿養子で、義母が由緒正しい家柄だった。家は立派だけど、中身はかなりスカスカだったんですね。そんな家庭で育った私がまともに育つわけがないと真悠子は泣き笑いのような表情で語っていました。『でも、もう男の道具になるのは嫌なの』とも言った。彼女にとって、性的なことは、男に身を捧げることであり、自分をすり減らす行為だったようです。夫婦なんだからしなくていいと言っていました。他にも何か傷になっていることがありそうだったけど、それ以上は聞けなかった」

妻のそんなカミングアウトのおかげで、ふたりは性交渉をともなわないが、悪くはない関係を保っていた。ただ、結婚して3年たったころ、真悠子さんは急に「子どもがほしくなった」と言い始めた。しばらくぶりにしてみるとすぐに妊娠。33歳で彼は男の子の父親になった。

「子どもの力はすごいですね。義父母と真悠子の距離が一気に縮まった。初孫ですからね、義両親は大喜びでした。代わりに義弟は母親の過干渉から抜け出せた。義弟からはお礼を言われましたよ。『僕もようやくこの変な家から出ていける』と、うれしそうにひとり暮らしを始めて。それでも義弟とはときどき会って酒を飲むような関係でした。義父も立派な社会人だし、義母はもともとお嬢様だったらしいし、突飛なことを言うわけでもするわけでもないんだけど、義弟が言うように、なんだか“変な家庭”なんですよね。孫ができたら、義母の関心は一気に孫にいって、義弟のことはかまわなくなったのもその例ですが」

義母の衝撃の行動

義父母の個性が強烈といえばそれまでだが、本人たちにその認識はなさそうだった。義父は立派な肩書きがありながら、家では妻の言いなりだった。そしてその妻は、かなりの気分屋。はたから見ていればおもしろい一家だが、中に入るとそれなりに苦労があったと雅秋さんは言う。

「息子が生まれる前から、僕は義父と義母、それぞれから家庭の愚痴を聞かされるようになっていた。ある意味で部外者だから言いやすかったんでしょう。夜中に義母がやってきて、朝まで愚痴につきあわされたこともありました」

子どもが生まれてからもそれは止まなかった。ある晩、真悠子さんと子どもが寝静まったあとにやってきた義母に手招きされて母屋に行くと、また延々、義母が義父の悪口を言う。聞いているふりをしながら、彼はふっと寝落ちしてしまった。次の瞬間、妙な感触で目を覚ますと、彼は義母の乳房を触らされていた。

「驚きましたよ。ブラウスの胸をはだけた義母が目の前にいて……。何が起こったのかよくわからなかった。義母は義父から女として見てもらえないと愚痴っていたんです。その気持ちが高じて、なぜか僕を誘惑しようとしたんですかね。さすがにびっくりして自宅に逃げ帰りました。でも義母は翌朝会っても平然としている。どういう人なんだとビビりました。妻にも言えなかった。それ以来、なるべく義母を避けて暮らしていたけど……」

自分もこうやって愛されたかった

義母の関心のターゲットが、孫から雅秋さんに移っていったのかもしれない。避けながらも、彼の脳裏には豊満な義母の胸が視覚と触覚にくっきりと焼きついた。当時、義母は50代だった。まだまだ女としての欲が強かったのだろう。それまで義母を女として意識したことはなかったのに、その一件以来、彼は義母がそばにくると息苦しくなるほどだった。

「本来、僕は年上の女性が好きだった。学生時代、家庭教師先のおかあさんとあらぬ関係になったこともありました。家族が多すぎて機能不全になっているような家庭で育ったから、母親の愛情もちゃんと受けていないという思いもあって。マザコンなのかもしれないです。義母との一件は、それまで考えないようにしてきた“母親からの愛情”を、考えさせられるきっかけになってしまった」

なぜか変な気分になる日々が続いた。妻は息子に夢中で、雅秋さんが早く帰ろうと遅く帰ろうとあまり関心を示さない。息子を猫かわいがりしている妻を見るうち、雅秋さんは自分もこうやって愛されたかったという思いが募っていった。

「会社では義父に監視されているような日々だし、家では妻から疎んじられているような気がして、あのころは寂しくてたまらなかった。でも息子が小学校に入るまでは、ちゃんと父親としての責務を果たそうと思っていました。どうして小学校に入るまでと思ったのか自分でもわからないけど、小さいうちは常に命の危険があるような気がしていたんです。だから小学校に入学したときはホッとしました」

好みの「熟女」と出会って

少しだけ自分を解放してもいいのではないかと感じていたそのころ、彼は仕事で一回り年上の女性社長と知り合った。義父の代理として打ち合わせをしているうちに、少しずつ親しくなった。淑恵さんというその女性社長はまさに、雅秋さんの好みの「熟女」だった。少しぽっちゃりしていて色白、「言葉は悪いけど、組み敷きたいという欲求がわいてきてしまった」と彼は言う。

彼の変遷はいつも唐突だった。親を蔑みながら大きくなり、優秀な学生生活を送ったと思ったら、突然の海外放浪。だが帰国後は自ら望んだかのように、義父の秘書という息苦しい立場に落ち着いた。そしてそこにとどまることなく、また何か別の衝動に突き動かされたのだ。

「言われてみればそうですね。一貫性のある人間になりたいと思っていたけど、放浪していたらそうやって自分の人生を決めつけたくなくなった。そのころは、親に対しても学がないから貧乏なんだとは思わなくなりました。学があれば幸せというわけでもない、あの大家族はそれなりによかったのかもしれないとさえ思うようになった。少なくとも父は、家族をみんな引き取って一緒に住んでいたわけだから、それはそれで立派です。僕は結局、妻の実家に依存しながらしか生きられなかった。まあ、それも自分が選んだ道ですけど」

自分は何をしたいのか、どうやって生きたいのか。彼にとって、その答えはまだ出ていなかったのだろう。それがその女性社長に会ったことで、一気に展開した。

「僕はあまり所有欲や独占欲のない人間だと思っていました。だけど淑恵さんを、どうしても自分のものにしたくなった。人に対して、そういう感覚をもつことを嫌悪していたのに、嫉妬と独占欲に苛まれました」

欲望の芽が開花した

そんな気持ちを隠しながら、1年ほど一緒に仕事をした。その後、初めて食事に誘い、自分の気持ちを熱く語った。淑恵さんは「ふたりとも結婚しているでしょう」といなそうとしたが、彼は「だからこそ、愛情だけで関係を保てる」と口説いた。

「彼女を自分のものにしたい。どうしても。そんな強い欲求をもったのは初めてだったから、自分でも戸惑いましたが、ひたすら気持ちを伝えました」

その気持ちに負けたのか、彼女のほうも彼と一緒にいるのが楽しかったのか、ついにそういう関係になれた。彼が期待していたよりずっと、淑恵さんはすばらしい肉体と心をもっていた。

「彼女に夢中になりました。義父の仕事をこなしながら、なんとか時間を作り出して、彼女と会った。彼女の夫が出張の多い人だったのが幸いでした。そういう関係を続けていくうち、僕の心の中で、悪魔が囁いていたんです。彼女を他の男に抱かせたいと。そのときの彼女の姿態を想像するだけで、息苦しいくらい官能的な気持ちになる。その誘惑に逆らうことができませんでした」

それはもともと彼がもっていた欲望なのだろう。ずっと眠っていた欲望の芽が、淑恵さんと接することで目覚め、一気に開花してしまったようだ。

気づいたら泣いていた

もろもろ手はずを整えて、ある男性をこっそりとふたりの逢瀬の場に呼んだ。雅秋さんが彼女とベッドに入ってしばらくすると、その男性が現れて一緒にプレイを始めた。淑恵さんは最初は気づかなかったが、すぐにおかしいと思ったのだろう。ハッとしたように身を起こして、ふたりの男性を見つめた。

「どういうことなのと怒りだしたんですが、その怒った顔が素敵で。お願いだから、彼としてみてと頼みました。その彼、とてもいい男なんですよ。見た目も気持ちも。彼女も無碍に断れないと思ったのか、あるいはもう途中までしていて体が欲していたのか、そのまま彼を受け入れてくれた」

目の前で、自分の執着している女性が他の男と関係をもっている。それが彼には新鮮であり、とんでもない刺激であり、さらに深い悲しみにもつながった。つまりは感情が完全に「とっちらかってしまった」のだという。気づいたら彼は泣いていた。感動と落胆と悲哀とで放心状態になった。

「気づいたら彼は退室していました。僕は淑恵さんに抱きしめられて泣いていた。それがまた極上の幸せだったんです……大丈夫ですか、こんな話」

半分うっとりしたように話していた彼が、ふと真顔になった。とんでもないことを言っている自分を恥じているのだろう。だが人の欲望というのは、理屈で語れるものではない。自分の欲望を現実にしたときの話をしている彼は、少し上気した顔になり、生き生きと見えた。

「そういうことをしてからのほうが、僕の淑恵さんに対する愛情は深くなった。離れられないパートナーを得たという思いが強くて」

淑恵さんも彼の気持ちを徐々に理解してくれた。自分を傷つけることで愛情を確認したがっている彼の側面を、そのまま受け入れたのだろう。その後、少し倒錯した関係はずっと続いた。

妻は一言…

2年前、義父が引退した。周りはもちろん、雅秋さん本人も社長職を継ぐものだと思っていたが、義父は古参の社員を社長に据えた。もはや身内だけで経営はできないと確信したそうだ。彼は、新社長によって専務という肩書きはもらったが、経営にはほとんどタッチできなくなった。

「今まで貢献したのにという思いはあるけど、どうにもならない。そんなとき、淑恵さんのことが妻にバレました。僕が社長職を譲ってもらえなかったことと関係があるのかもしれません」

妻から淑恵さんの写真を突きつけられた。何も言えずにいると、妻は一言「死ね」と言った。はっきりとゆっくりと、憎悪をこめた口調で。

「人に死ねと言われたのは生まれて初めてだったから、ものすごい衝撃でした。死ななければいけないようなことだったのかと。妻がどこまで知っているのかわからないけど、一般常識で言ったら確かにとんでもないことなのかもしれない。ただ、僕にとっては必要なことだった……」

ただ、それ以降も家庭は変わっていない。妻は変わらず、中学生になった息子に過干渉を続けている。雅秋さんは、淑恵さんといるときの自分だけを「生きている」と感じながら暮らしている。いつまでこんな生活が続くのかわからない。

「でも今でもときどき、『死ね』という妻の声が蘇るんですよ、脳内で。死ぬつもりはないし、死にたくはないけど、その声にふらふらっと誘われる瞬間がないわけではなくて」

なんだかつらい。彼は一言、そうつぶやき、黙ってお酒を飲んでいた。

＊＊＊

妻の言葉は、雅秋さんの胸に刺のようにして刺さり続けているようだ。淑恵さんとの逢瀬によって均衡を保っているようだが、それがもし、崩れることになれば……。彼の人生観に大きな影響を落とした幼少期については【記事前編】で詳しく紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部