【前後編の前編／後編を読む】息子を溺愛する妻を見て「僕も母に愛されたかった」欲望はとんでもない方向へ… 46歳夫が“気づけば流していた”涙のワケ

不倫は「心の殺人」だと言う人がいる。サレた側としてはそうとしか思えないのかもしれないが、一方で「浮気は浮気、本気ではない」と片づけるシタ側も少なくない。サレた側とシタ側とでは認識が大きく異なるのだろう。

【写真を見る】「夫が19歳女子大生と外泊報道」で離婚した女優、離婚の際「僕の財産は全部捧げる」と財産贈与した歌手など【「熟年離婚」した芸能人11人】

「僕の場合は、バレた瞬間、妻に罵倒されました。でも関係はそのままです。家庭も彼女も」

北岡雅秋さん（46歳・仮名＝以下同）は意気消沈した面持ちでそう話す。自分の場合は、いわゆる不倫の恋というわけではないような感じもすると、気になることを言う。

3世帯11人。「狭いところに人がひしめきあっているのが息がつまって」と当時を振り返る

町工場の長男に生まれて 「このまま田舎で…」

雅秋さんは地方の小さな町工場の長男として生まれた。弟ふたり、妹がひとりの4人きょうだいだ。父方の祖父母も同居しており、彼が小学校に入るころ、父の妹が子どもふたりを連れて転がり込んできた。一家11人が狭い平屋の自宅にひしめきあうように暮らしていた。

「母は大変だったでしょうね。工場もたいして儲かっているわけではなかったようだから、うちのごはんは白米に麦がたくさん入っていた。学校で白米を食べるようになって、うちのごはんはおかしいと思ったものです。聞いてはいけないような気がして、親には何も言えなかったけど……」

家族が多すぎると、誰が何をしているのかわからない。祖母は決して優しい人ではなかったが、“嫁いびり”をするような暇はなかったようだ。母と祖母と叔母は、工夫して食事を作ることに毎日、多くの時間を費やしていた。なんせ子どもが全部で6人もいるのだから。

「3世帯11人。仲がいいのか悪いのかわからない状態でした。ゆっくり宿題をする場所もないから、僕は放課後、いつも学校の図書館に遅くまでいました。そうすると『弟妹のめんどうくらいみなさい』と怒られたけど、家にいるのが嫌だった。誰が嫌とかではなく、狭いところに人がひしめきあっているのが息がつまって」

貧乏は嫌だと思った。父母は一生懸命働いている。それでも裕福にはなれないのだ。どうしたらお金持ちになれるのか、雅秋さんは子ども心に必死で考えていたという。

「このまま田舎で高校を出てオヤジのあとを継ぐなんて、考えただけでも恐ろしかった。早く都会に出なければと焦っていましたね」

なんとか東京へ

たまたま東京に父のいとこ夫婦がいた。中学に入ったころ、その親戚に会う機会があり、東京の高校へ行きたいと打ち明けた。ふたりには子どもがいなかったから、「うちに下宿してかまわない」と言ってもらえた。

「そこから僕、けっこう必死に勉強しました。塾も予備校も、民間の模試さえ受けられなかったから、ほぼ一発勝負で都内の高校を受けて。合格したときは人生のドアが開いたと思いました」

ところが親は、彼が本気だと思っていなかったようだ。母には「うちにはそんなお金はない」と言われたし、父には「中卒で工場を継げばいい」と言われた。父のいとこ夫婦が間に入ってとりなしてくれ、生活費は仕送りしなくていい、うちが負担するから、雅秋が大きくなったら少しずつ返済してくれればいいと条件をつけてくれた。

「そうでもしないとあなたは東京に来られなかったよねと、おばさん（父のいとこ）は当時のことを思い出話としてよく話していました。まったく依存するわけにもいかないので、当時は学校に話してアルバイトを認めてもらい、いくらか父のいとこ夫婦の家にお金を入れていました」

父を「反面教師」に…

正直言うと、東京の高校にはなじめなかったと雅秋さんは言う。勉強にもついていけなかった。それでもがんばらないとオヤジみたいな人生を送ることになると自分を奮い立たせた。

「無知なのはいい。でも知ろうとしないのは罪だ。僕は父を見てそう思っていました。仕事だって努力もせずに請け負うだけ。もっと何か展開、発展していける工場だったと思うんだけど、父にはそういう才覚がなかった。そして教養のない両親を、当時は心の中で軽蔑すらしていました」

彼はそのまま東京の大学へと進んだ。もう親は頼れない。おばさん夫婦の家に住まわせてもらい、奨学金を借りて勉学にいそしんだ。

「大学ではそこそこの成績をとり、勢いに乗じて交換留学でアメリカの大学でも学びました。語学はかなりできていたはずなのに、現地に行ったら講義が聞き取れない。単位を落とすわけにはいかないので必死でしたね。しかも友だちもなかなかできず、孤独だった」

国境の壁を越えた、意外なモノ

子どものころよく遊んでいたけん玉をスーツケースにしのばせていたので、ときどき取り出してはひとりでやっていた。ある日、隣の部屋の学生が音にひかれたのかドアをノックした。

「ごめん、うるさかったかなと言ったら、それは何だ、と。けん玉だよと言ってやってみせたら、彼が異常に喜んで……。他の部屋の学生まで呼んできて、みんな大騒ぎ。こんなものがどうしてこんなにおもしろいんだ、と話題になりました。それから急に友だちが増えた。英語力もアップしました。よく勉強も教えてもらいました」

楽しかったなあ、と彼は遠い目になった。あのころがいちばん自分らしかったかもしれないと小さな声でつけ加えた。

大学卒業後は意外な道へ…

帰国後、大学に戻ったが、そろそろ就職を意識しなければならない時期だった。サラリーマンになるのか、なんだか嫌だなあと彼は思ったという。何のために生きているのかわからなくなっていた。

「考えたら僕、別に養わなければいけない家族がいるわけでもないよなと気づいたんです。実家とはほとんど縁が切れていたし、父のいとこのおばさん夫婦とは連絡をとっていましたが、彼らは僕になにも要求はしなかった。ときどき顔を見せれば喜んでくれた。だったらいっそ、もうちょっと世界を見たいなと思ったんです」

それまで目標をたてて、そこに向かってがんばるのが彼のスタイルだったのだが、それを急にやめたくなったのだという。アルバイトをしてお金を貯めた。大学を優秀な成績で卒業しながら、彼は就職をせず、世界を放浪しはじめた。目的なく生きること、毎日、流されるように生きることが、それまでがんばりすぎていた反動か、楽しくてたまらなかった。行く先々で知り合いができ、ときには恋をして同じ場所に留まった。お金を盗られたこともあったが、それでも彼は放浪しつづけた。

「ほぼ丸3年、アジアからヨーロッパをさまよい続けました。自分が何をしたいのか、何のために生きているのか。結局は、わからなかった。ただ、それが人生なんだろうなと思ったんです」

「地獄」の始まり？

帰国したときは26歳になっていた。学生時代のツテを頼って、とあるシンクタンクに入社した。世界を見てきた彼なりの判断力が活かせる場所だった。

「ある中堅企業の担当になったんですが、そこの社長になぜか気に入られて……。今度、うちに遊びに来ないかと誘われて行ってみると、ものすごくきれいな娘さんがいて。結婚してやってくれという話になって。嘘みたいでしょう？ 本当なんですよ」

何度かデートをしたが、真悠子さんというその娘は天衣無縫で世間知らず。だが雅秋さんにはかわいらしく見えた。5歳年下の彼女のわがままを聞くだけの度量はあると思い込んでいた。そして29歳のとき、彼は24歳の彼女と結婚した。

「これが地獄の一丁目ということだったんですけどね」

彼はそう言って苦笑した。

＊＊＊

ようやく雅秋さんの道は拓けてきたように思えるが…なぜ結婚が「地獄の一丁目」なのか。【記事後編】では彼のその後を紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部