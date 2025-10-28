洗練された街・恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、2025年12月31日（水）から2026年1月1日（木・祝）にかけて、昨年好評を博した「カジノ・カウントダウン2025-2026」を今年も開催する。

1階ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」と「ザ・バー」が一夜限りのアミューズメントカジノに変身し、本物のディーラーによる5種類のカジノゲームとライブパフォーマンスで大晦日の夜を彩る。さらに、22階スカイバー「エスカリエ」では、ギタリスト・Tama Tsuboi氏の演奏とともに新年をカウントダウンする「エスカリエ・カウントダウン 2025-2026」も同時開催される。

イベント概要 カジノ・カウントダウン2025-2026

開催日時：2025年12月31日（水）21:30開場 22:00開演 24:30クローズ

場所：1階ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」、エグゼクティブバー「ザ・バー」

料金：

スタンディングプラン：1名様 18,000円～（税・サ込）

着席プラン（The Bar）：1組 120,000円～（税・サ込）最大4名様

着席プラン（The Lounge）：1組 140,000円～（税・サ込）最大5名様 エスカリエ・カウントダウン 2025-2026

開催日時：2025年12月31日（水）22:00開演 24:30クローズ

場所：22階スカイバー「エスカリエ」

料金：

スタンダードプラン：1名様 28,000円（税・サ込）

アップグレードプラン：1名様 38,000円（税・サ込）

1階ロビーラウンジが華やかな"カジノ"に変身

ウェスティンホテル東京の「カジノ・カウントダウン2025-2026」では、1階ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」と「ザ・バー」が、豪華で非日常的なアミューズメントカジノ空間へと姿を変える。本物のディーラーが登場し、ポーカー、ルーレット（ダブル）、ミニバカラ、ブラックジャック、ビッグシックスの5種類のエキサイティングなゲームを全6テーブルで展開。まるで本場のカジノを思わせる臨場感あふれる空間で、年末の夜を華やかに過ごすことができる。

さらにイベントを盛り上げるのは、ジャズシンガーのエイミー ブラックシュレガー氏によるライブパフォーマンス。ボーカル、バス、ギター、パーカッションの演奏が会場の雰囲気をさらに華やかに彩る。

贅を尽くした料理とシャンパンでプレミアムな年越し

会場では、パスアラウンドで提供される「ラグジュアリーバイツ」と、モエ・エ・シャンドンのシャンパーニュのフリーフロー（120分）を楽しめる。着席プランを選べば、総料理長が特別に用意した「ラグジュアリーバイツ プレート」とドンペリニヨンのボトルが含まれるなど、より贅沢な体験ができる。

スタンディングプランは18,000円～、着席プランは120,000円～（The Bar）と140,000円～（The Lounge）で、いずれも税・サービス料込み。着席プランでは、The Barが最大4名様、The Loungeが最大5名様まで利用可能。

最上階スカイバーでのカウントダウンイベントも同時開催

同ホテル22階のスカイバー「エスカリエ」では、「エスカリエ・カウントダウン 2025-2026」を開催。Tama Tsuboi氏によるスパニッシュギターの演奏とハスキーボイスの歌声が、新年の到来を華やかに彩る。

28,000円のスタンダードプランでは、エレガントでフルーティーな風味が特徴のシャンパン「ルイナール」とアペタイザープレート、38,000円のアップグレードプランでは「ドン ペリニヨン」と高級アペタイザーを堪能できる。

窓際席はアップグレードプランのみ予約可能で、いずれのプランも窓際席の場合は別途テーブルチャージ10,000円が必要とのこと。

出演アーティストも豪華ラインナップ

「カジノ・カウントダウン2025-2026」に出演するエイミー ブラックシュレガー氏は、日本に拠点を移して約15年間、ジャズシンガーとして活躍。「進撃の巨人」のサウンドトラックにも歌唱参加し、パナソニック、ソニー、日産など多数の主要コマーシャルでも活躍するアーティストだ。

一方、「エスカリエ・カウントダウン 2025-2026」に出演するTama Tsuboi氏は、ニュージーランド生まれのギタリスト、シンガーソングライター。フラメンコギタリスト「パコ・デルシア」に影響を受け、ジャンルに囚われない優しくも情熱的な演奏と歌声で多くの人々を魅了している。

予約方法と注意事項

いずれのイベントも事前予約と、オンラインでの事前決済が必要となる。予約日の3日前からはキャンセル料が100%発生するため注意が必要だ。また、スタンディングプランは立見形式で着席スペースはなく、着席プランではお席をカジノとは別のエリアに用意され、お席から直接エンターテイメントが見えない場合もある点に留意されたい。

未成年のお客様が着席を希望する場合は大人の方と同額で案内され、ソフトドリンクのみの提供となる。

○予約・お問い合わせ

カジノ・カウントダウン2025-2026

ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」Tel.03-5423-7287

エスカリエ・カウントダウン 2025-2026

スカイバー「エスカリエ」Tel.03-5423-7283

ウェスティンホテル東京について

恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、2024年10月に開業30周年を迎えた日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテル。2023年に大規模リノベーションを経てグランドオープンし、「都会のウェルネスホテル」として、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを提供している。

全客室には、雲の上の寝心地と称される最新の「ヘブンリーベッド」を完備し、快適な睡眠を約束。また、英国のチェルシーフラワーショーでゴールドメダルを獲得した石原和幸氏デザインによる「ウェスティン ガーデン」があり、四季折々に異なる景観を楽しめる。

この大晦日のカウントダウンイベントは、そんな洗練されたウェスティンホテル東京ならではの、華やかで贅沢な年越しの演出といえるだろう。

