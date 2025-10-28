市川團十郎「趣味にします」 舞台を頑張った“ごほうび”で購入したアイテム明かす「わぁ！」「素敵な趣味ですね」「自分へのご褒美 たくさんあげて下さい」
歌舞伎俳優・市川團十郎白猿（47）が24日、自身のブログを更新。“新しい趣味”を明かした。
【写真】「カメラ趣味にします」市川團十郎が公開した風景写真に「うわぁ〜素敵なアングル！」と反響
團十郎は、10月10日〜26日にかけて松竹創業百三十周年『市川團十郎特別公演』（京都・南座）に出演。「今回の舞台のご褒美に」と新しくカメラを購入したことを明かした。
投稿では、そのカメラで撮影したと思われる風景写真をシェアするとともに「カメラ趣味にします」と話した。
コメント欄には「わぁ！ステキ」「カメラ手に入れられたのですね！色々な素敵な空や風景を撮られるのでしょうか？」「うわぁ〜素敵なアングル！」「綺麗ですね」「それはそれは素敵なこと♪」「自分へのご褒美 たくさんあげて下さい」「素敵な趣味ですね」「元々、ブログ内の写真がいつもセンス良くて楽しんでました♪時々載せてください」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「カメラ趣味にします」市川團十郎が公開した風景写真に「うわぁ〜素敵なアングル！」と反響
團十郎は、10月10日〜26日にかけて松竹創業百三十周年『市川團十郎特別公演』（京都・南座）に出演。「今回の舞台のご褒美に」と新しくカメラを購入したことを明かした。
投稿では、そのカメラで撮影したと思われる風景写真をシェアするとともに「カメラ趣味にします」と話した。
コメント欄には「わぁ！ステキ」「カメラ手に入れられたのですね！色々な素敵な空や風景を撮られるのでしょうか？」「うわぁ〜素敵なアングル！」「綺麗ですね」「それはそれは素敵なこと♪」「自分へのご褒美 たくさんあげて下さい」「素敵な趣味ですね」「元々、ブログ内の写真がいつもセンス良くて楽しんでました♪時々載せてください」など、さまざまな声が寄せられている。