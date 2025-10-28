ÃæÈøÌÀ·Ä¡¡¡Öº£¸å¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤è¡×À¤³¦²¦¼Ô¤È¡Öµ×¡¹¤ËÈÓ¡×¡¡¥ì¥¢¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÈøÌÀ·Ä¡Ê37¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³ÊÆ®²È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö@shokichiiwata_toky¤Èµ×¡¹¤ËÈÓ¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ÃæÈø¡£Á°WBOÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦´äÅÄæÆµÈ¡Ê29¡áÄë·ý¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¿©»ö¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¸å¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È³èÌö¤Ë´üÂÔ¡£¡Ö¾¡ÇÔ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸·¤·¤¤À¤³¦¤È¡¢Åú¤¨¤Î¤Ê¤¤¸·¤·¤¤À¤³¦¡£¤É¤Ã¤Á¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤âÌÌÇò¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»ö¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»É·ã¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£