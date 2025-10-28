少しの違和感も聞き逃さない。元AKB48の福留光帆が10月24日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演し、共演アイドルのリコーダー演奏に首を傾げた。

【映像】よく聞くと違う？ファンファーレと鼻リコーダーの音色

番組指定2レース・桐生11Rでのこと。ピット離れと同時にファンファーレが鳴ると、アップアップガールズ（2）の鍛冶島彩が、得意の鼻リコーダーで同メロディーを奏でた。これを聞いた福留は曲の中盤、「あの音が違うんだよな。途中の音がたぶん」と指摘。「なんか1音低いんだよな」と述べると、「私、アラームと電話がかかってきた時の着信音にしてるので、めっちゃ聞いてるんですよ、この曲」と告げた。

これにクロちゃんが「さっき（番組指定1レース）から言ってるもんね、それね」と反応すると、以前から絶対音感を持つと公表している鍛冶島は「さすが、分かってますね」と発言。「さすがじゃないよ。だったら合わせてください」とツッコミが入る中、「いや、ムズい。（理由が）あるんですよ。リコーダー、この音が出ないんです」と説明した。

この説明に共演者たちが「えっ？」「あ、そうなの？」などと驚くと、福留は「じゃあ♭（フラット）みたいな？」と確認。これに鍛冶島は「あと1音だけ、この子（リコーダー）が頑張ってくれれば出るのに、この子が頑張ってくれないから…」と答えた。このやり取りを受け、クロちゃんが「まさか、そんなプロフェッショナルな意見があったんですか？」と仰天すると、福留は「なんか嬉しいな。それを当てられたのは」と笑顔。鍛冶島も「めちゃくちゃすごいなと思ってました」と感心した。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

