彼女持ちの男性に好かれ、思わぬトラブルに発展することも。今回は、そんな経験をした女性のエピソードをご紹介します。

異性としてではなく…

「彼女持ちの男性に告白されました。しかも、『好きな人がいるから』と、すでに彼女とは別れてきたようです……。付き合うなんて一言も言ってないのに。

どうやら、私に好かれていると勘違いしたみたい。でも、私は異性として恋愛感情があったというか、推しを応援しているような感覚だったんですよね。彼女を大事にしているところもいいなって思ってたのに……別れるなんてありえない。それがきっかけで蛙化してしまい、彼のことは嫌いになりました。

それなのに、彼の元カノからは散々嫌がらせされるし、共通の友達からはあることないこと噂されるし。悪魔みたいな女だっていろんな人から嫌われて……いくらなんでもひどすぎると思います。これって私が悪いんでしょうか？」（体験者：20代女性・学生／回答時期：2025年8月）

▽ 無意識のうちに、思わせぶりな態度をとっていたのかもしれませんね……。恋人がいる異性を「推し」と言っているのも誤解される要因だったのかもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。