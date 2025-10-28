京阪電気鉄道とJR西日本は、「神戸須磨シーワールド」へのアクセスを便利にする企画乗車券「京阪・JR西日本 神戸須磨シーワールド1dayパス」を発売しました。このパスは、京阪線とJR線の一部区間の1日間自由周遊券と神戸須磨シーワールドの入館券がセットになっており、京阪沿線からシャチやイルカに会える神戸方面への旅が、ぐっと便利でおトクになります。

京阪線とJR線の周遊券＋入館券がセットでお得！スマホで完結



「京阪・JR西日本 神戸須磨シーワールド1dayパス」は、京阪線の指定区間とJR線の一部区間が1日乗り降り自由になる周遊券に、人気の「神戸須磨シーワールド」の入館券が組み合わせた商品。乗り換えもスムーズで、環境にも優しく、そしておトクに神戸への日帰り旅行が楽しめます。

スマホのみで利用可能！ 駅窓口では買えないデジタルパス

このパスの大きな特徴が、スマートフォンひとつで購入から利用まで完結すること。発売はおでかけ応援アプリ「KANSAI MaaS」（アプリまたはWEB）のみとなっており、駅の券売機や窓口では発売されません。利用の際は「KANSAI MaaS」の会員登録とクレジットカード決済が必要です。利用当日は、アプリのチケット画面から乗車券のQRコードを表示させ、QRコード対応の改札機にかざすだけでスムーズに乗車できます。

京阪沿線から神戸まで乗り換えラクラク！プレミアムカーやAシート利用は座席購入券が必要

自由周遊区間

「京阪・JR西日本 神戸須磨シーワールド1dayパス」があれば、京阪電車は京阪本線の京橋駅〜樟葉駅、交野線全線、JR西日本は山陽東海道本線の須磨海浜公園駅〜新大阪駅、大阪環状線の大阪駅〜京橋駅、JR東西線全線が乗り降り自由となります。自由周遊区間内であれば、京阪電車もJR西日本も乗り放題です。

ただし、京阪電車の「ライナー」や「プレミアムカー」を利用する場合は別途、座席指定券の購入が必要です。同様に、JR西日本の特急列車や新快速「Aシート」（有料座席サービス）を利用する際も別途、特急券や指定席券が必要となります。おトクなパスをベースに、少し贅沢な移動をプラスするのも良いかもしれません。

「京阪・JR西日本 神戸須磨シーワールド1dayパス」概要

利用期間：2025年10月4日(土)〜2026年3月31日(火)

発売期間：2025年10月3日(金)〜2026年3月31日(火)、利用日の1ヶ月前の10時から当日の17時まで購入可能

※ただし、神戸須磨シーワールドの休館日（11月16日(日)、12月17日(水)〜18日(木)、1月20日(火)〜22日(木)）は利用できません。

有効期間：利用日当日、最終列車までの1日間。

価格：高校生以上が4,400円、中学生が3,230円、小学生が2,440円（すべて税込）

4歳〜6歳の未就学児は別途入館券が必要で、3歳以下は無料で入館できます。

おトクなデジタルパスがあれば、スマートフォンひとつで京阪沿線から神戸須磨シーワールドまでシームレスに移動できます。秋の行楽シーズンに、このパスを使ってシャチやイルカに会うため、出かけてみてはいかがでしょうか。

（画像：京阪電車、JR西日本）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）