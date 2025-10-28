冷蔵庫の空きスペースにストックしておきたい！子育て世代におすすめの「チルド麺」３選
つけ麺の達人 濃厚魚介醤油＆濃厚豚骨醤油 爆盛チャレンジ
お米や食品の値上げが続くなか、家計のやりくりに頭を悩ませる日々。一方で、食べ盛りの子どもたちの食欲はどんどん増すばかり…。
お米が高いから主食を麺類にシフトしたい、というご家庭も多いようですが、
「袋麺や冷凍うどんではついマンネリに…」
「乾麺はリーズナブルだけど、調理に時間がかかってしまう」
実はそんな悩める子育て世代にこそ、ぜひ知ってほしいのが「チルド麺」なんです。チルド麺は乾麺でもなく冷凍麺でもない、冷蔵保存する麺のこと。
先日日清食品チルドさんが開催した「チルド麺試食会」に参加して知った、チルド麺の魅力をたっぷりお伝えします。
■つけ麺、ラーメン、ナポリタン。おすすめチルド麺３選
■1. 600gの麺で家族全員大満足！調理も簡単「つけ麺の達人」
食べ盛りの子どもたちの胃袋を満たすには、まず「量」と「コスパ」が重要、ですよね。
今回試食したのは「つけ麺の達人 濃厚魚介醤油＆濃厚豚骨醤油 爆盛チャレンジ」。
麺はなんと600g（300g×2袋）入りで、希望小売価格は650円（税別）！
「爆盛」と聞くと、つい量重視の男性向けと思いがちですが、実はこのボリューム、家族みんなでシェアするのにまさに理想的な量なんです。
しかも、つけ麺の調理は「茹でて、水で洗って、盛る」だけ。そうめんと変わらない手軽さで、専門店のような味を楽しめるのは驚きです。
つけだれは「濃厚魚介醤油」と「濃厚豚骨醤油」の2種類入り。味変を楽しみながら、最後まで飽きずに食べられます。麺はつるっとしたのどごしと歯ごたえの両立が絶妙で、つけだれとの絡みも抜群。
週末ランチのマンネリ打破にもおすすめです。期間限定なので、お早めに！
■2. 最長60日の賞味期限がうれしい！冷蔵庫の空きスペースにストック可能
「乾麺以外のストック麺は冷凍麺」というご家庭も多いと思います。冷凍麺といえば定番のうどんに加え、最近はパスタ、ラーメンの種類も豊富ですよね。
でも、いざ冷凍庫に冷凍麺をストックしようとしても、冷凍庫が満杯でスペースがない！なんてことありませんか？
子どものアイスや週末にまとめ買いした肉の冷凍ストック、ふるさと納税品などで埋まっていて、冷凍麺のスペースを確保するのが難しかったりしますよね。
そんなときのストック麺としておすすめしたいのが「チルド麺」。
「行列のできる店のラーメン」シリーズは、製造後なんと最長60日間の賞味期限！
冷蔵庫の上段など、意外と空きがちなスペースにストックしておけば、「ごはんを炊き忘れた！」というときにも頼りになります。
定番の味に加え、期間限定フレーバーも登場するので、季節ごとに様々な味を楽しめるのもうれしいですよね。
（上から反時計回りに）
行列のできる店のラーメン トリュフ香る蛤だし塩そば 2人前（2025年9月1日発売）
行列のできる店のラーメン 生姜醤油ラーメン 2人前（2025年11月1日発売）
行列のできる店のラーメン 濃厚牡蠣だしらぁ麺 2人前（2025年12月22日発売）
■3. 急いでいるとき助かる！家族人数分のパスタも約10分で完成
パスタといえば乾麺か冷凍パスタ、というご家庭も多いはず。
けれども、乾麺はお湯を沸騰させて茹で上がるまでに15分ほど、冷凍パスタも人数分温めるとなるとレンチンだけで20分近くかかってしまうこともあります。
一方、チルド麺のパスタはすでにゆでてあるので、 具材を炒めたフライパンに麺を加えて軽く炒め、ソースを絡めるだけで完成します。
約10分で家族の人数分のパスタが仕上がるスピード感は、忙しい日の強い味方。
試食した「日清Spa王 喫茶店のナポリタン」は、太い麺がもちもちしていて食べ応え抜群。「喫茶店で食べるあの懐かしい味」が再現されていて、子どもウケすること間違いありません。
冷蔵室にストックしておけば、お腹を減らした子どもに「早くなにか食べさせなきゃ！」というときにも、すぐに温かい一品を提供できるから助かりますよ。
■チルド麺は“時短×本格派×ストック可”の優秀選手！
チルド麺は実は「なるべく時短で済ませたい」「外食は難しいけれど本格的な味を楽しみたい」という家庭にこそぴったりの選択肢。
長い賞味期限で冷蔵庫ストックができ、味のバリエーションも豊富。家計にやさしく、食卓の満足度も上げてくれる“本格派ストック麺”として、これからの定番になりそうです。
次の買い物では、ぜひチルド麺コーナーをのぞいてみてください。きっと、試してみたいチルド麺が見つかりますよ！
文＝レタスクラブ編集部MY