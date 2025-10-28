元ブラジル代表チアゴ・シウバの息子がU-15イングランド代表に初招集
元ブラジル代表DFチアゴ・シウバの息子イアゴが27日に自身のインスタグラム(@4.iagosilva)を更新し、U-15イングランド代表のトレーニングキャンプに初招集されたことを報告した。
父親のT・シウバは過去にチェルシーやパリSG、ミランで活躍し、現在は古巣フルミネンセでプレー。2人の息子を持ち、14歳のイアゴ、16歳のイザゴはともにチェルシーのアカデミーに所属している。
イアゴはインスタグラムで「初めてイングランド代表キャンプに招待されて誇らしい瞬間。ハードワークは続く」と綴り、トレーニングウェア姿の写真をアップ。T・シウバ(@thiagosilva)は拍手やバンザイの絵文字で息子を激励した。
