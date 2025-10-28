横浜FMの西野努SDが今季限りで契約満了「残り3試合、まだ何も終わっていません」
横浜F・マリノスは28日、スポーティングダイレクター(SD)の西野努氏(54)が今季限りで契約満了となることを発表した。
西野氏は現役時代に浦和レッズ一筋でプレー。2019年12月から2024年4月まで浦和のテクニカルダイレクターを務め、今季から横浜FMのSDを担当していた。
チームはJ1第35節終了時点で、10勝7分18敗(勝ち点37)の17位に位置している。残り3試合で降格圏内18位とは5ポイント差となっており、次節の結果次第では残留が決まる状況だ。
西野氏はクラブ公式サイトを通じて「シーズン中のため、コメントや総括はシーズン終了後にあらためてお伝えさせていただきます」とした上で、「ホームゲーム1試合を含め、残り3試合、まだ何も終わっていません。全力を尽くし、チームとともに最後まで戦い抜きます」と表明。「クラブを支えてくださる皆さまの熱いご声援が、選手たちにとって大きな力となります。どうか引き続き、熱いご声援でチームへの後押しをお願いいたします」と呼びかけた。
