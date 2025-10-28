孔子を「斬る」と言い放った学者！幕末尊王思想のルーツはここに…知られざる山崎闇斎の生涯【後編】

前編では、僧から儒者へと転身した山崎闇斎が、やがて神道と儒学を結びつけて「垂加神道」を生み出すまでをたどりました。

では、その思想はどのように弟子たちへ受け継がれ、日本の歴史に影響を残していったのでしょうか。後編では、闇斎の学問が広がり、幕末の尊王思想へとつながっていく流れを見ていきます。

山崎 闇斎 『先哲像伝 近世畸人傳 百家蒅行傳』より

崎門学派と弟子たち

闇斎のもとには、佐藤直方、浅見絅斎、三宅尚斎、谷秦山、渋川春海など多くの弟子が集まりました。彼らの活動を通じて「崎門学派」と呼ばれる学問の流れが確立します。

特に浅見絅斎が書いた『靖献遺言』は、忠義の精神を説いた書物として広く読まれました。幕末の志士たちがこれを座右に置いたことで、闇斎の思想は百年以上の時を超えて息を吹き返すことになります。

革命を否定した思想

闇斎は、中国の王朝交代の理屈である「易姓革命」を真っ向から否定しました。暴君であっても君主には忠義を尽くすべきだ、という立場を貫いたのです。

この考え方は弟子たちに受け継がれ、やがて「天皇への忠義」という形で強調されます。結果として幕末の尊王思想に直結し、日本の近代史を動かす原動力の一部となりました。

弟子たちと衝突し、破門や絶交に至ることも少なくありませんでした。融通のきかない性格だったとも言えますが、それは妥協を許さず学問に真剣であった証でもあります。「林家の阿世、崎門の絶交」と言われたのは、その姿勢をよく表しています。

晩年と祀られた闇斎

晩年、闇斎は自らの心神を祀る「垂加霊社」を建てました。人の心は天神と同じである――そう考え、自分を神として祀ったのです。死後、この社は下御霊神社に移され、現在は猿田彦神社に合祀されています。墓は京都・金戒光明寺にあります。

山崎闇斎は、僧侶から儒学者、そして神道思想家へと変わり続けながら、日本独自の学問を築いた人物でした。直接政治を動かしたわけではありませんが、その思想は百年以上の時を経て幕末の志士たちを突き動かしました。

歴史の表舞台にはあまり登場しませんが、彼の存在を知ることは「なぜ幕末の人々があれほどまでに天皇を重んじたのか」を理解する手がかりになります。波乱に満ちたその人生は、今の私たちにも「学問に生きるとはどういうことか」を問いかけているのかもしれません。

