BTSのV（ヴィ）が自身のInstagramを更新。現地時間10月26日、アメリカ・ハリウッドのパラマウント・ピクチャーズ・スタジオで開催された『VOGUE WORLD 2025: HOLLYWOOD』出席時のオフショットを公開し、世界中のファンを魅了している。

【写真】花束を手にしたBTS Vの横顔（12枚目）／ショーを楽しむ姿【動画】カメラの前でポーズするV

■BTS V、『VOGUE WORLD 2025: HOLLYWOOD』に登場

Vは同イベントに、韓国人デザイナー・JAYBAEK COUTUREによるつば広のハット、伝統文化をモダンに融合させたカスタムルックで登場。圧倒的な存在感を放ち、大きな注目を集めた。本投稿は、そのオフショットだ。

■Vの夕日に染まる眼差しと“花束ショット”も話題に

Vは「VOGUE（イベントに）よく行ってきました」という韓国語のキャプションを添えて公開。屋内でハットを外した自然体の表情や、スタイリストに髪を整えてもらう姿、夕日を見つめる穏やかな眼差しなど、舞台裏の素顔を切り取った写真が並ぶ。7枚目のショットでは、カメラをまっすぐに見つめる印象的な眼差しも披露した。

さらに9枚目・10枚目では、モダンハンボク風のロングオーバーコートを脱ぎ、明るいグレーのスーツ姿にチェンジ。120年前の懐中時計を身につけたスタイルが洗練された雰囲気を引き立てている。そして12枚目には、黄色い花束を手にした美しい横顔も。

噴水の縁に立ったり、遊園地近くの砂浜でキャップを目深にかぶり空を仰ぐ姿、壁の陰から覗くようなしぐさなど、Vらしい遊び心のあるショットも満載。ラストは1日の締めくくりを感じさせる鏡越しのセルフィーで、満足げな笑みを浮かべる姿が映し出されている。

SNSでは「世界の宝」「素敵すぎる王子様ルック」「花束を持つ姿がまるで映画のワンシーン」「このあとファンに花束プレゼントしてたのも素敵」「懐中時計の時間がジョングクの生まれた時間になってる…？」「どんな姿も可愛いくてカッコいい」など、大きな反響を呼んでいる。

■リズムに乗り、ランウェイを眺めるBTS V

また、『VOGUE MAGAZINE』のInstagramには、ダコタ・ジョンソンと、シンシア・エリヴォと並び、ランウェイを楽しむ眺めるVの姿が公開されている。

■動画：カメラの前でポーズするV（BTS）