ミルク×いちごのザクザク食感が楽しめる“冬のサンダー”登場
有楽製菓は、ブラックサンダーシリーズから『ミルクないちごのサンダー』を、11月11日より全国のコンビニエンスストアで先行発売、24日より全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売する。
【写真】ザクザク楽しい『ミルクないちごのサンダー』断面図
11月は秋の深まりとともに冬の訪れを感じる季節。忙しさが増す年末に向けて、ひと息つきたい瞬間や、ちょっとした後押しが欲しい時にぴったりの同商品を発売する。コクのある生クリーム風味パウダー入りのホワイトチョコレートと、甘酸っぱいいちごチップを組み合わせることで、王道ながらも飽きのこない味わいに仕上げた。
具材には、ザクザクビスケットとバタークッキー、そしてカリッとしたいちごチップを組み合わせている。それぞれ異なる食感が絶妙に混ざり合い、ひとくちごとに楽しいリズムを生み出す。
パッケージは、ミルクといちごのおいしさを牛のキャラクターを用いたイラストで表現し、見た目にもインパクトのあるデザインに仕上げた。印象的なキャッチコピー「ニュー！ベリー！ハッピー!!」には、「NEW＝新しい」と 「乳＝ミルク」、「VERY＝とても」と「BERRY＝いちご」のダブルミーニングも込められている。見て楽しく、食べておいしく、思わず気持ちまで明るくなるような、遊び心あふれるパッケージとなっている。
