“投資家”桐谷さん、日経平均株価の爆上げ「恩恵を受けてないです」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が28日、自身のXを更新。日経平均株価が初の5万円を突破したことを受け、持ち株への恩恵は少ない現状を伝えた。
【画像】いやいや、めっちゃ利益出てるじゃん！気になる桐谷さんの保有銘柄
これは、タレントで投資家の杉原杏璃が「私も半導体とかあんまり触らないから すごく恩恵受けてる銘柄なんて5銘柄くらいよ あとは別に無風〜」という投稿に対して、友人の桐谷さんが「私も優待投資だから、この上げにはあんまり恩恵を受けてないです」と反応。
それを受け杉原は「桐谷さん900銘柄以上保有されてるんだから急騰も急落でも心配ないですね 出会った頃から何億も増えてるんですからやっぱり凄腕 ですよ」と返事している。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
