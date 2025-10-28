ヒューリック、今期経常を4％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も3円増額

ヒューリック <3003> [東証Ｐ] が10月28日昼(11:30)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比12.1％増の915億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の1640億円→1700億円(前期は1543億円)に3.7％上方修正し、増益率が6.3％増→10.2％増に拡大し、従来の14期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の974億円→1034億円(前年同期は894億円)に6.2％増額し、増益率が8.9％増→15.6％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の57円→60円(前期は54円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比49.0％増の250億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の18.1％→25.2％に大幅上昇した。



株探ニュース

