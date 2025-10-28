マクドナルド「マックフライポテト」M・Lサイズが250円に 最大130円“おトク”なキャンペーン
日本マクドナルドは11月4日から11月16日までの13日間、「マックフライポテト」の M・Lサイズを、特別価格250円で提供するキャンペーンを実施する。通常、Mサイズは330円から。Lサイズは380円から。
【比較画像】「マクドナルド」紙ストローなしに、以前のフタ→新しいフタ
年間を通して実施中の「【トクニナルド』キャンベーン」の一環として実施する。
「マックフライポテト」は、選ばれた品種のみのじゃがいもを丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感が特長。ハンバーガーやドリンクとの相性はもちろん、「チキンマックナゲット」のソース（単品購入40円〜）にディップしたり、定番スイーツ「ソフトツイスト」と組み合わせて甘じょっぱい味わいを楽しむなどアレンジできｒ。
