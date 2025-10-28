日経平均28日前引け＝3日ぶり反落、92円安の5万419円 日経平均28日前引け＝3日ぶり反落、92円安の5万419円

28日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比92.36円（-0.18％）安の5万419.96円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は178、値下がりは1398、変わらずは34と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均マイナス寄与度は56.57円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ニデック <6594>が26.94円、リクルート <6098>が19.9円、キヤノン <7751>が10.2円、ファナック <6954>が8.59円と並んだ。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を156.57円押し上げ。次いで東エレク <8035>が54.55円、中外薬 <4519>が6.57円、信越化 <4063>が4.55円、イオン <8267>が2.63円と続いた。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は電気・ガスで、以下、海運、情報・通信、証券・商品が続いた。値下がり上位には繊維、金属製品、倉庫・運輸が並んだ。



