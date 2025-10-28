なんばグランド花月前に人気芸人登場で騒然「本物…」 11月から「豪華スペシャル月間」アピール【キャンペーン詳細】
大阪・なんばグランド花月（NGK）が11月で38周年を迎えることを記念し「豪華スペシャル月間」を行う。その概要発表会見が28日に開かれ、お笑い芸人の西川きよし、酒井藍、島田珠代が出席した。
【写真】「本物…」道行く人もざわめく…変顔を披露した島田珠代
MCのNON STYLE（石田明、井上裕介）をはじめ、西川、酒井、島田が登場すると、劇場の開場を待つ人や道行く人からは「おお〜」と驚きの声が響いた。会見では、NGKの思い出話に花が咲いた。
西川は「相棒の横山やすしさんと、このなんばグランド花月に出るのが夢やった。憧れやった」と言い、「看板上げてもらったときはうれしかった」としみじみ。島田も18歳の頃に初めてNGKに足を踏み入れ、吉本興業元会長の林正之助氏から激励されたことを振り返った。
フォトセッションでは、島田がカメラに向けて変顔を披露。間近で見る芸に見ていた人たちからは「本物や…」「すご」といった声が上がっていた。
【なんばグランド花月38周年キャンペーン詳細】
■第1弾 11月1日(土)〜11月3日(月・祝)
「おかげさまで38周年！スペシャル3DAYS〜笑いも感謝も、小さなことからコツコツと〜」
＜一日こども支配人＞
事前の抽選で選ばれた小学生が、前説芸人と一緒に公演を盛り上げる。
※本公演1回目限定
＜大入り袋プレゼント！＞
完売を祝して出演芸人に配られる「大入り袋」を来場者にもプレゼント
■第2弾 11月4日(火)〜11月10日(月)
「桂文枝 連日七日間高座・すっちー＆吉田裕のW座長ウィーク！〜38年目も、なんばグランド花月へ いらっしゃ〜い！〜」
＜乳首ドリルえんぴつ プレゼント！＞
すっちー＆吉田裕の名物ギャグ「ドリルすんのかい せんのかい！（通称 乳首ドリル）」でおなじみ！茶色の棒「ドリザッパ」デザインの限定えんぴつを来場者にプレゼント。
■第3弾 11月11日(火)〜11月17日(月)
「極上落語×賞レースチャンピオン祭り×アキ新喜劇ウィーク！〜おもいっきり笑ったら いぃよぉ〜！〜」
＜アキ座長 千社札ステッカーをプレゼント！＞
「すいません」と謝ると「いぃよぉ〜」とすぐに許してくれるギャグでおなじみ、アキ座長のオリジナル千社札ステッカーを来場者にプレゼント。
■第4弾 11月18日(火)〜11月24日(月・祝)
「絶品漫才！＆すっちー新喜劇の感謝感激 飴あられウィーク！〜おもいっきり笑って、飴ちゃんもろて！〜」
＜「すち子のねぶり飴」をプレゼント！＞
すっちー演じる大人気キャラクター「すち子」が舞台から客席に投げるあの「飴ちゃん」を来場者にプレゼント。関西人にはおなじみの“ミックスジュース味”で仕上げた おみやげランキング上位の人気商品。
■第5弾 11月25日(火)〜11月30日(日)
「38サンパチから39サンキューへ！感謝のファイナルウィーク！」
＜なんばグランド花月 38周年記念クリアファイルをプレゼント！＞
38年間への感謝と、迎える39周年も変わらぬご愛顧を願い、来場者へ記念クリアファイルをプレゼント！
※いずれも数量限定
■「劇場アナウンスの音声が芸人の超えに！」
開演前・終演後などの音声アナウンスを豪華芸人によるスペシャルバージョンで届ける。
＜第1弾 11月1日(土)〜11月3日(月・祝)＞
西川きよし＆内場勝則＆島田珠代（吉本新喜劇）
＜第2弾 11月4日(火)〜11月10日(月)＞
すっちー＆吉田裕（吉本新喜劇）
＜第3弾 11月11日(火)〜11月17日(月)＞
ミルクボーイ&アキ＆山田花子（吉本新喜劇）
＜第4弾 11月18日(火)〜11月24日(月・祝)＞
すっちー＆島田珠代（吉本新喜劇）
＜第5弾 11月25日(火)〜11月30日(日)＞
酒井藍＆池乃めだか＆未知やすえ（吉本新喜劇）
■「吉本新喜劇４座長コンプリート観劇でプレゼントをゲット！〜4週連続・週替わり座長公演を制覇せよ！〜」
LINE公式アカウントで来場スタンプカードを発行。各週の対象公演を観劇してスタンプをゲット。4座長分のスタンプをコンプリートすると、4座長デジタルサイン入りグッズをプレゼント。プレゼントは11月25日(火)〜11月30日(日) 酒井藍 座長 最後の捺印時に配布。
対象公演：
11月4日(火)〜11月10日(月) 吉田裕 座長
11月11日(火)〜11月17日(月) アキ 座長
11月18日(火)〜11月24日(月・祝) すっちー 座長
11月25日(火)〜11月30日(日) 酒井藍 座長
■『「#わたしとなんばグランド花月」の思い出をXで大募集！抽選で38名に記念グッズをプレゼント！』
あなたとなんばグランド花月での思い出エピソードをXで投稿。抽選で38人に記念グッズをプレゼント。
応募期間：10月31日18：00まで
応募方法：なんばグランド花月の公式Xアカウントをフォローの上、「#わたしとなんばグランド花月」のハッシュタグをつけてXで投稿。
■38周年 限定セットチケット 発売
・いっちゃんまえチケット／価格：10000円（完売）
＜セット内容＞
最前列・中央ブロック確約
いっちゃんまえ特別記念品
オリジナルデザイン記念チケット
・うまいもんつきチケット／価格：10000円
＜セット内容＞
・スペシャル弁当
・食べもんみやげ
・オリジナルデザイン記念チケット
・ええもんつきチケット／価格：10000円
＜セット内容＞
38周年記念オリジナルグッズ
オリジナルデザイン記念チケット
・ええもんうまいもんつきチケット／価格：14000円
＜セット内容＞
スペシャル弁当
食べもんみやげ
38周年記念オリジナルグッズ
オリジナルデザイン記念チケット
