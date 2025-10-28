ETF売買動向＝28日前引け、ｉＳＢＡＩ、野村日セレが新高値 ETF売買動向＝28日前引け、ｉＳＢＡＩ、野村日セレが新高値

28日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比36.2％減の1922億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同42.6％減の1397億円だった。



個別ではグローバルＸ ＭＳＣＩ キャッシュフローキング <234A> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ ガバナンス・クオリティー <2636> 、グローバルＸ ＡＩ＆ビッグデータ ＥＴＦ <223A> 、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） <2559> 、上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ <1586> など75銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は5.81％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は5.41％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は4.60％安、ＮＥＸＴ 機械 <1624> は4.36％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は3.77％安と大幅に下落。



日経平均株価が92円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1011億9500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1116億3600万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が84億2700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が70億4000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が61億8200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が60億1000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が50億4800万円の売買代金となった。



