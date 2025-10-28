28日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数156、値下がり銘柄数397と、値下がりが優勢だった。



個別ではＪＩＧ－ＳＡＷ<3914>がストップ高。フェニックスバイオ<6190>は一時ストップ高と値を飛ばした。豆蔵<202A>、富士山マガジンサービス<3138>、エクサウィザーズ<4259>、サイエンスアーツ<4412>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>など6銘柄は年初来高値を更新。イオレ<2334>、リアルゲイト<5532>、和心<9271>、サイバーソリューションズ<436A>、ポート<7047>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム<3695>、リップス<373A>など11銘柄が年初来安値を更新。ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、クリアル<2998>、コンヴァノ<6574>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、エータイ<369A>は値下がり率上位に売られた。



