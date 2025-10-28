　28日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　101195　　 -36.7　　　 43670
２. <1540> 純金信託　　　　 13777　　　43.9　　　 18680
３. <1357> 日経Ｄインバ　　　8427　　 -62.1　　　　5960
４. <1360> 日経ベア２　　　　7040　　 -33.9　　　 146.2
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6182　　 -50.5　　　 51800
６. <1321> 野村日経平均　　　6010　　 -34.7　　　 52330
７. <1579> 日経ブル２　　　　5048　　 -61.1　　　 470.2
８. <2036> 金先物Ｗブル　　　3578　　　55.7　　　145900
９. <314A> ｉＳゴールド　　　2512　　　67.9　　　 289.0
10. <1542> 純銀信託　　　　　2364　　　93.8　　　 20640
11. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1951　　　26.6　　　 56060
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　1593　　 -48.2　　　 677.0
13. <1306> 野村東証指数　　　1546　　 -62.8　　　3469.0
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　1400　　　-9.6　　　　2437
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1384　　 -36.6　　　 67090
16. <1328> 野村金連動　　　　1370　　　14.0　　　 14520
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1250　　 -15.1　　　　2374
18. <1545> 野村ナスＨ無　　　1190　　 -24.1　　　 39750
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1031　　 -60.9　　　　 240
20. <2244> ＧＸＵテック　　　 907　　　10.6　　　　3154
21. <1541> 純プラ信託　　　　 823　　 -13.9　　　　7140
22. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 798　　 216.7　　　 11430
23. <1398> ＳＭＤリート　　　 755　　　14.9　　　2024.0
24. <1476> ｉＳＪリート　　　 667　　 141.7　　　　2054
25. <1655> ｉＳ米国株　　　　 661　　 -33.2　　　 755.3
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 649　　　-3.9　　　 341.7
27. <200A> 野村日半導　　　　 643　　 -35.7　　　　2219
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 632　　　 6.6　　　2141.5
29. <1489> 日経高配５０　　　 583　　 -50.5　　　　2610
30. <1329> ｉＳ日経　　　　　 582　　 -78.5　　　　5244
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 582　　 -13.1　　　 62730
32. <1330> 上場日経平均　　　 573　　 -65.7　　　 52390
33. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 555　　　 6.3　　　　1140
34. <1615> 野村東証銀行　　　 552　　 -55.1　　　 462.1
35. <1320> ｉＦ日経年１　　　 527　　 -73.6　　　 52140
36. <1358> 上場日経２倍　　　 460　　 -53.8　　　 82440
37. <2243> ＧＸ半導体　　　　 441　　 -26.1　　　　2602
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 356　　 -26.7　　　 30170
39. <2631> ＭＸナスダク　　　 339　　　17.3　　　 28210
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　 331　　　 7.1　　　 25415
41. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 318　　 -40.9　　　　 150
42. <1571> 日経インバ　　　　 315　　 -74.4　　　　 420
43. <2096> ＧＸオフ日Ｒ　　　 310　　　11.5　　　　1139
44. <425A> ＧＸ純金　　　　　 301　　 -25.1　　　 327.2
45. <1346> ＭＸ２２５　　　　 290　　 -72.7　　　 52370
46. <1308> 上場東証指数　　　 264　　 -47.0　　　　3427
47. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 263　　 -57.9　　　 629.4
48. <1356> ＴＰＸベア２　　　 236　　 -47.4　　　 184.2
49. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 232　　 -48.7　　　　1173
50. <381A> ｉＦ米債３無　　　 227　　 513.5　　　　2145
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


