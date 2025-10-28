ETF売買代金ランキング＝28日前引け
28日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 101195 -36.7 43670
２. <1540> 純金信託 13777 43.9 18680
３. <1357> 日経Ｄインバ 8427 -62.1 5960
４. <1360> 日経ベア２ 7040 -33.9 146.2
５. <1458> 楽天Ｗブル 6182 -50.5 51800
６. <1321> 野村日経平均 6010 -34.7 52330
７. <1579> 日経ブル２ 5048 -61.1 470.2
８. <2036> 金先物Ｗブル 3578 55.7 145900
９. <314A> ｉＳゴールド 2512 67.9 289.0
10. <1542> 純銀信託 2364 93.8 20640
11. <1326> ＳＰＤＲ 1951 26.6 56060
12. <1568> ＴＰＸブル 1593 -48.2 677.0
13. <1306> 野村東証指数 1546 -62.8 3469.0
14. <2644> ＧＸ半導日株 1400 -9.6 2437
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1384 -36.6 67090
16. <1328> 野村金連動 1370 14.0 14520
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1250 -15.1 2374
18. <1545> 野村ナスＨ無 1190 -24.1 39750
19. <1459> 楽天Ｗベア 1031 -60.9 240
20. <2244> ＧＸＵテック 907 10.6 3154
21. <1541> 純プラ信託 823 -13.9 7140
22. <1547> 上場ＳＰ５百 798 216.7 11430
23. <1398> ＳＭＤリート 755 14.9 2024.0
24. <1476> ｉＳＪリート 667 141.7 2054
25. <1655> ｉＳ米国株 661 -33.2 755.3
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 649 -3.9 341.7
27. <200A> 野村日半導 643 -35.7 2219
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ 632 6.6 2141.5
29. <1489> 日経高配５０ 583 -50.5 2610
30. <1329> ｉＳ日経 582 -78.5 5244
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 582 -13.1 62730
32. <1330> 上場日経平均 573 -65.7 52390
33. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 555 6.3 1140
34. <1615> 野村東証銀行 552 -55.1 462.1
35. <1320> ｉＦ日経年１ 527 -73.6 52140
36. <1358> 上場日経２倍 460 -53.8 82440
37. <2243> ＧＸ半導体 441 -26.1 2602
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 356 -26.7 30170
39. <2631> ＭＸナスダク 339 17.3 28210
40. <2559> ＭＸ全世界株 331 7.1 25415
41. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 318 -40.9 150
42. <1571> 日経インバ 315 -74.4 420
43. <2096> ＧＸオフ日Ｒ 310 11.5 1139
44. <425A> ＧＸ純金 301 -25.1 327.2
45. <1346> ＭＸ２２５ 290 -72.7 52370
46. <1308> 上場東証指数 264 -47.0 3427
47. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 263 -57.9 629.4
48. <1356> ＴＰＸベア２ 236 -47.4 184.2
49. <2865> ＧＸＮカバコ 232 -48.7 1173
50. <381A> ｉＦ米債３無 227 513.5 2145
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
