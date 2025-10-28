人気モデル・ぴょな、圧巻美脚ライン際立つショット公開「完璧」「どんなコーデも似合う」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】モデルのぴょな（PyunA.）が10月26日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ秋コーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳人気モデル「ほっそりしてて綺麗」圧巻美脚に釘付け
ぴょなは「素敵なカフェバーでご飯」とつづり、袖のフリルが特徴的なストライプジャケットを合わせた大人らしいスタイルを披露。ジャケットからはスラリと伸びた脚のラインを見せている。
この投稿に「ほっそりしてて綺麗」「完璧な脚線美」「可愛すぎる」「どんなコーデも似合う」「ビジュ最強」など反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
