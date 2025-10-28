安藤優子、芹鍋の豪華夕飯公開「お店レベル」「丁寧な暮らし憧れる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/28】キャスターの安藤優子が10月27日、自身のInstagramを更新。豪華な夕食の食卓を公開した。
【写真】66歳ベテランキャスター「お店レベル」豪華夕飯
安藤は「昨晩は芹鍋にチャレンジ！」とコメントし、食卓の写真を公開。鶏もも肉・芹、長ネギ・ごぼう・焼き豆腐・黒舞茸の具材が綺麗に盛りつけられた器や、マットの上に1人分ずつ並べられた鮪の赤身、蕪の葉のナムル、青柚を添えた鯛の刺身の器が並ぶ豪華な食卓となっている。
この投稿に、ファンからは「秋の味覚満載」「美味しそう」「豪華」「お店レベル」「丁寧な暮らし憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
