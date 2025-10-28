大谷の豪快弾に世界的スターが不満露わ 熱狂の客席で親指下に向けブーイング
ワールドシリーズ第3戦
米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・DH」でスタメン出場し、3回の第2打席に2試合ぶりとなるワールドシリーズ2号ソロを放った。本拠地が熱狂に包まれた中、客席では世界的な大物スターが不満げなリアクションを見せていた。
1-0で迎えた3回1死の第2打席、サイ・ヤング賞3度を誇るマックス・シャーザーが投じた内角高め、95.1マイル（約153キロ）フォーシームを豪快に引っ張った。右翼への今ポストシーズン第7号ソロ。飛距離389フィート（約118.56メートル）、打球速度101.5マイル（約163.34キロ）の一撃で2-0とドジャースに追加点をもたらした。
本拠地が熱狂した一撃に不満を露わにしていたのはカナダ出身の超人気歌手、ジャスティン・ビーバーだった。
MLB公式Xは客席で観戦する様子を捉えた映像を公開。ピンクのニット帽をかぶり、「BIEBER」の背ネームが入ったブルージェイズのユニフォームを纏ったジャスティン・ビーバーは、大谷の本塁打直後、親指を下に向けた「サムズダウン」のジェスチャーで不満を露わにしていた。
（THE ANSWER編集部）