¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ë2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º2¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë5²ó¤Ë¤âº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£Æâ³Ñ¹â¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¹ë²÷¤ËÈô¤Ð¤·¤¿ÂÇµå¤Ë¡ÖµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤¹¤ó¤«!?¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤«¤é½é²ó¤Ë±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¡¢3²ó¤Ë¤Ï±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£2-4¤È2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î5²ó1»à°ìÎÝ¤ÇÂè3ÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ïº¸ÏÓ¤Î¥Õ¥ë¥Ï¡¼¥Æ¥£¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î6µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤òµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤âº¸Ãæ´Ö¤Ø¡£ÂÇµå¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ø¤ÈÅþÃ£¤·¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤ÎE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÆóÎÝÎÝ¾å¤ÇÍº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É´¶¾ð¤òÇúÈ¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î±¦Á°ÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£X¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËÈô¤Ó¤¹¤®¤À¤íÂçÃ«æÆÊ¿¡×¡Öº£Æü¤ÎÂçÃ«¤ä¤Ð¤¹¤®¤ä¤í¡¡¤Ê¤ó¤ÇµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤ÊÈô¤Ö¤Í¤ó¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤ä¤Ð¤ä¤Ð¤ä¤Ð¡ª¡¡µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Ê¡©¿¤Ó¤¹¤®¤ä¤í¡ª¡×¡ÖÂçÃ«µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤¹¤ó¤«!?w¡×¤È¤â¤Ï¤äº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë