欧州遠征中のなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は、日本時間10月29日にノルウェー女子代表と対戦。この国際親善試合に向けたスタメンを予想する。

【映像】長谷川唯の芸術的ループ弾

23名を招集したニルス・ニールセン監督は、メンバー発表会見で「ここからは選手を知る段階から、より結果を求める第2フェーズに入る。アジアカップ（来年3月）まではある程度は同じメンバーで戦いたい。もちろん常に門戸を開いているが、全員に均等な出場時間を与えることは、おそらくもうしない」と明言。指揮官は今年2月の初戦からこれまではテストを繰り返してきたが、アジアカップに向けてチームを固める段階にきている。

さらに、『JFATV』（日本サッカー協会の公式YouTube）で公開された舞台裏動画では、ニールセン監督が合宿初日のミーティングで「1人2人を変える可能性はあるが、基本的には同じメンバーで戦う。今まで以上に結果にこだわって戦っていきたい」と選手たちに説明してもいた。

ただ、10月25日にイタリア女子代表戦（1−1の引き分け）で、スタメンだったMF松窪真心とDF古賀塔子が負傷交代。松窪はすでにチームを離脱しており、古賀も無理をさせないのではないか。それらを総合して考えると、ノルウェー戦はイタリア戦から3〜4人のスタメン変更になるはずだ。

まずGKは山下杏也加（マンチェスター・シティ）が固い。最終ラインは、いずれも膝の大怪我を乗り越えて代表復帰した清水梨沙（リヴァプール）、遠藤純（エンジェル・シティFC）を満を辞して両SBでスタメン起用か。層の薄いポジションだけに、指揮官は2人に大きな期待を寄せている。CBは、古賀が起用できない状態なら、イタリア戦は右SBだった高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）とベテランの熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス）と読む。いずれかに代わって南萌華（ブライトン）の起用もありそうだ。

松窪が抜けた穴はどう埋める？

中盤は、質と量を兼ね備える長谷川唯（マンチェスター・シティ）と宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド）は2試合連続スタメンが固い。イタリア戦では宮澤のアシストから、長谷川が美しいループシュートで同点弾を決めていた。

松窪が抜けた穴は、イタリア戦で後半から起用した谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン）がいまひとつだっただけに、長谷川と最も連携が良いテクニシャンの籾木結花（ブライトン）で埋めるか。5月30日のブラジル戦などのようにアンカーに長野風花（リヴァプール）を置き、宮澤をインサイドハーフに回す布陣もありえる。

3トップは、右ウイングを清家貴子（ブライトン）に代わり浜野まいか（チェルシー）にチェンジし、引き続きCFが田中美南（ユタ・ロイヤルズ）、左ウイングが藤野あおば（マンチェスター・シティ）と予想する。

はたしてニールセン監督はどんなスタメンを選ぶのか。ノルウェー戦は日本時間10月29日午前2時のキックオフ予定だ。

（ABEMA／なでしこジャパン）

