今秋スタートのテレ朝系ドラマ『ちょっとだけエスパー』で大泉洋の妻である謎の女性役を演じ、「愛さないの無理すぎる」「久々地上波で見たけどあまりにも可愛すぎない？？？？」とSNSを占拠した宮粼あおい（39）。

【画像】「天使すぎる」と話題になった「ちょっとだけエスパー」での宮崎あおい（39）

記者会見で大泉は、監督から「落ち込んでいる設定だから笑わないでくれ」と指示されたが、宮粼のかわいさに笑顔を浮かべてしまい注意されたエピソードも披露するなど、変わらぬ存在感が改めて注目を集めている。



宮粼は1985年11月30日生れ、東京都出身。4歳でデビューした時は母親は「思い出づくりのつもり」だったという。

ブレイクは19歳の時に中島美嘉とダブル主演した映画『NANAーナナー』（05年）。中島演じるバンドボーカルの大崎ナナとは対照的な“庶民派”小松奈々を演じ、自然体で透明感のある演技が高い評価を得た。興行収入40億円という大ヒットを記録し、一気に知名度を上げた。

20歳で主演したNHK朝の連続テレビ小説『純情きらり』（06年）では戦争に翻弄されながらもジャズピアニストを目指す主人公・有森桜子役、22歳でNHK大河ドラマの『篤姫』（08年）では主人公の篤姫役を演じ、完全に世代のトップ女優に。大河ドラマ主演時の22歳と1カ月（放送開始時）は歴代最年少主演で、その記録はいまだに破られていない。

13歳でのフルヌード、「本当に感じているのでは」と話題になった絡みも

朝ドラ・大河という王道を駆け上がる一方で、SNSのmixiから巻き起こった「森ガール」ブームでも宮粼は蒼井優とともに中心的な存在だった。当初はSNS内のムーブメントだったが徐々に拡大し、ファッション誌も一斉に森ガール特集を組むように。宮粼は森ガールの代表的な存在として表紙などに採用され、ナチュラルなイメージが定着した。

そのイメージとは裏腹に、実は13歳のときにフルヌードを披露しているのは意外と知られていない。初主演した映画『あの、夏の日 とんでろ じいちゃん』（99年）で、宮粼は想いを寄せる少年を前に「大切な思い出にしたい」と浴衣を脱ぎ、白い肌をさらす叙情的なシーンを演じた。映画の公開から4カ月後に児童ポルノ禁止法が施行されたため、まさにギリギリのタイミングだった。

その後はラブシーンには縁がなかったが、28歳で向井理と夫婦役を演じた映画『きいろいゾウ』（13年）では初の濡れ場を演じている。

上半身裸の宮粼の上に向井が覆い被さり、ディープキスから首筋やうなじを這うように顔が下がっていく。露出はほとんどないものの、互いに愛撫し合いながら行為に進み、やがて湿ったキス音が辺りに響く中、宮粼の徐々にエスカレートする吐息とあえぎ声は迫真に迫り、「本当に感じているのでは」と騒がれた。NHKや森ガールのイメージが強かっただけに大きな路線変更が話題になった。

ただプライベートでは、早くから「恋多き女性」の顔を発揮していた。

20代に入ると共演経験のある韓国人俳優、イ・ジュンギとの熱愛説が浮上したが、21歳の時に4歳年上の高岡蒼佑と結婚。

ふたりは宮粼が中学生時代から交際していたそうで、10年来の愛が実を結んだ結果だった。しかし4年後、宮粼が26歳の時に「週刊文春」が岡田准一との不倫疑惑を報じ、直後に離婚。

高岡周辺が、不倫からの離婚だと主張したことで、宮粼の好感度は急落した。しかしその後も2人は関係を育み、6年後の宮粼が32歳の時に岡田と再婚、翌年には第一子の男児を出産している。

特に産休や育休期間はとらなかったが、映画やドラマの仕事は減少し、ナレーションや声優などに軸足を移していった。

出産後の36歳のときには価値観の変化についてインタビューでこう語っている。

「子育てをしていく中では、どの家庭にも大なり小なり、そうした意見の違いはあるだろうなと思いました。そこも含めて、共感できるところが年々増えていくので、読んでいくうちにどんどん違う感情になっていくんです。（中略）歳を重ねて、泣きながら読むようになりました。自分の経験が増えていく中で、分かる感情も増えていくという感じがしますね」（web「マイナビニュース」21年10月23日より）

「わりと意地悪な部分も持っているタイプだと思うので（笑）」

岡田との再婚後は良妻賢母のイメージを強く打ち出し、数年前からお正月には自分でおせち料理を作る姿などを発信している。

一方で女優としては悪女役の挑戦に意欲を見せ、「わりと意地悪な部分も持っているタイプだと思うので（笑）。（笑顔の裏に）尻尾が隠れている……みたいな感じですか？（笑）」と語る。

13年ぶりの地上波連ドラ出演となる『ちょっとだけエスパー』の後には、来年1月スタートの大河ドラマ『豊臣兄弟!』も控えている。大人になった宮粼がどんな形でテレビに帰ってくるのか今から楽しみだ。

（岩佐 陽一）