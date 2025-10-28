リトアニアのインガ・ルギニエネ首相が、多数のヘリウム気球による領空侵入に言及した/Foto Olimpik/NurPhoto/Getty Images

（ＣＮＮ）リトアニア外務省は２７日、継続的な領空侵犯を受け、隣国ベラルーシとの国境を閉鎖したと発表した。領空侵犯に対しては欧州各国が警戒を強めている。

リトアニアのインガ・ルギニエネ首相は、ここ数日で「数十個のヘリウム気球」がベラルーシからリトアニアの領空に侵入したと説明した。

首相は２７日、「独裁政権がまたしても、ハイブリッド脅威に対する（欧州連合と）ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）の対応力を試そうとしている」とＸ（旧ツイッター）に書き込み、領空侵犯に対して「一致団結した断固たる対応」を呼びかけた。

ロイター通信によると、ルギニエネ首相は記者会見で、軍が気球を撃墜するため「全ての必要な措置」を講じると述べ、「領空を侵犯されれば最も厳重な行動に出る用意がある」と強調した。

一方、ベラルーシ外務省は、国境封鎖を受けてリトアニアに抗議通告を行ったと述べ、「これは市民の権利と移動の自由の原則の侵害にあたる。ベラルーシは対話と実務的な協力を支持する」とＸに投稿した。

当局によると、リトアニアの領空には今月に入り、小型の気球数十個が侵入していた。中には密輸されたたばこを積んだ気球もあった。

この気球がどこから来たのかは不明。リトアニア高官は当時ＡＰ通信の取材に対し、欧州連合にたばこを密輸する目的で気球を使うベラルーシの密輸業者が増えていると指摘していた。

欧州委員会のフォンデアライエン委員長は２７日の領空侵犯を「ハイブリッド脅威」と呼び、「不安定化」「挑発」と形容。欧州の対応について「ヘリウム密輸気球の執拗（しつよう）な領空侵犯に対し、リトアニアと完全連帯する」と述べた。