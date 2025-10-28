“グラビア界の超新星”南あみ、ディズニー満喫ショットがかわいすぎる「ほれてまうやろー」「万人にウケる可愛さ」
グラビアアイドルの南あみが27日にインスタグラムを更新。ディズニーランドを満喫する姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】プルートと並んで弾ける笑顔の南あみ（ほか2枚）
南が「#ディスニーランド」と投稿したのは東京ディズニーランドで撮影されたオフショット。写真には、プルートの隣で弾ける笑顔を浮かべる南の姿が収められている。投稿の中で彼女は「ハロウィンパレード観てグリーティングして美味しいものいっぱい食べた!!パレードだけ観て帰っちゃうことが多いんだけど、久々にアトラクションに乗ったよ〜」と振り返っている。
ディズニーランドを楽しむ彼女のオフショットに、ファンからは「ほれてまうやろー」「万人にウケる可愛さ」「目の保養になる〜」などの声が集まっている。
■南 あみ（みなみ あみ）
9月7日生まれ。東京都出身。高身長と童顔の「ギャップ萌え」を武器にグラビア界の超新星と称される。インスタグラムでは、度々かわいすぎるグラビアのオフショットなどを公開している。
引用：「南あみ」インスタグラム（＠amichan0907）
【別カット】プルートと並んで弾ける笑顔の南あみ（ほか2枚）
南が「#ディスニーランド」と投稿したのは東京ディズニーランドで撮影されたオフショット。写真には、プルートの隣で弾ける笑顔を浮かべる南の姿が収められている。投稿の中で彼女は「ハロウィンパレード観てグリーティングして美味しいものいっぱい食べた!!パレードだけ観て帰っちゃうことが多いんだけど、久々にアトラクションに乗ったよ〜」と振り返っている。
■南 あみ（みなみ あみ）
9月7日生まれ。東京都出身。高身長と童顔の「ギャップ萌え」を武器にグラビア界の超新星と称される。インスタグラムでは、度々かわいすぎるグラビアのオフショットなどを公開している。
引用：「南あみ」インスタグラム（＠amichan0907）