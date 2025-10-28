劇場公開中止の『M3GAN／ミーガン』続編 ブルーレイ＆DVDが2026年1月21日に発売
8月に劇場公開中止が発表された映画『M3GAN／ミーガン 2.0』のブルーレイ＆DVDが、2026年1月21日に発売されることが決まった。
【写真】一体どんな展開になるのか 映画『M3GAN／ミーガン 2.0』場面写真
■映像特典を多数収録
今回ブルーレイ＆DVDが発売される『M3GAN／ミーガン 2.0』は、ホラー界の巨匠ジェームズ・ワン、ブラムハウス・プロダクションズのジェイソン・ブラム、そして脚本・監督のジェラルド・ジョンストンが率いる『M3GAN／ミーガン』（2023）のオリジナル・チームによる待望の続編。
お友達AI人形が引き起こす大騒動は新たなチャプターへ突入。驚異の人工知能を持つミーガン（M3GAN）の暴走から2年。ジェマは姪ケイディと静かな生活を送っていた。そんな彼女たちが知らぬ間に、ミーガンの基礎技術を盗用して生まれた軍用アンドロイド“アメリア”が自我に目覚めて暴走を開始。背後にはAIによる支配を目論む企業「ゼノックス」の陰謀があった。ジェマはかつての恐怖を乗り越え、ケイディを守るためにミーガンをアップグレードして復活させる決意をする。
1作目に続いてミーガン（M3GAN）の開発者ジェマをアリソン・ウィリアムズ、ジェマの姪ケイディをヴァイオレット・マッグロウ、開発チームのコールとテスをブライアン・ジョーダン・アルバレスとジェン・ヴァン・エップスが演じる。アリソン・ウィリアムズはジェイソン・ブラム、ジェームズ・ワンとともに製作にも名を連ねる。
本商品には、アメリカの劇場ではカットされたシーンを含む「アンレイテッド版」のほか、メイキングやシーン解説など本編がより楽しめる映像特典を多数収録。さらに、Amazon.co.jpと楽天ブックスで購入すると、オリジナル特典も付いてくる。
映画『M3GAN／ミーガン 2.0』ブルーレイ＋DVDセットは、2026年1月21日に発売。発売・販売元はハピネット・メディアマーケティング。
