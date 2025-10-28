リシャルリソンが見せた試合後の振る舞いに注目

イングランド・プレミアリーグのトッテナムは現地時間10月27日、リーグ第9節でエバートンとのアウェーゲームを行い3-0で勝利した。

この試合に後半16分から出場したブラジル代表FWリシャルリソンが試合後に古巣であるエバートンのファン・サポーターに見せた対応が「彼は常に愛されている」「素晴らしい人間性」など注目を集めている。

リシャルリソンは2018年から22年までエバートンに在籍し、公式戦通算152試合に出場して53得点15アシストを記録。チームのエースとして活躍をした。トッテナムの勝利で終わった試合後、リシャルリソンはスタンドに残っていたエバートンのファンからのサインや写真撮影に応じた。エバートンのマフラーを持った子供たちは、今もリシャルリソンを応援しているのか、ブラジル代表FWが近くに来たことで興奮を隠せない様子だった。

今もエバートンのファンに慕われ、自身も慕っていることが感じられた様子には「彼は愛されている」「アメージング。素晴らしい人間性」「自分がどこ出身かを忘れていない」「エバートンで重要な選手だった」「これだからサッカーが好きなんだ」「きっと彼は冬か来夏にエバートンに戻ってくる」「始まりの場所に戻ることは高揚させられるよね」「素晴らしい人だ」「すべての人ができることじゃない」「取り戻せ！ 彼を家に帰してくれ！」「リスペクト」といった声が寄せられている。

ブラジル代表として来日した際にも、多くの日本人サポーターからのサインや写真撮影などに応じて「神対応」と注目を集めたリシャルリソン。古巣相手にも変わらぬ対応が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）