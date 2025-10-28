今年で52歳を迎えたフリーアナウンサーの住吉美紀さん。NHKを退社してフリーに転身し、ヤバすぎる元カレとの恋愛、心が乾き切った40代での婚活、壮絶な不妊治療などを経験してきた。

【美画像】美しすぎる…元NHKアナ・住吉美紀さん52歳の“撮りおろしショット”を見る

そんな住吉さんが自身の経験を赤裸々に綴った著書『50歳の棚卸し』（講談社）を上梓し、反響を呼んでいる。ここでは同書より一部を抜粋し、住吉さんが経験した愛猫の介護と別れを紹介する。（全2回の1回目／2回目に続く）



写真はイメージです ©アフロ

◆◆◆

4匹でなく4人と呼びたいくらいの愛猫たち

子のない人生にとっての家族、という話をしてきたが、忘れてはならないのが愛猫たちである。昨年亡くなった長女ネコのさとみを含めると、我が家族としてのネコが4匹。4匹でなく4人と呼びたいくらい、人間に負けず劣らずの家族体験を、私の人生にもたらしてくれている。

まずは紹介しておこう。

長女ネコのさとみは、ブラウンタビーのハチワレ。種類はトルコの国猫でもあるターキッシュアンゴラという、サラサラヘアの長毛種。凜とした気品があり、アーモンド形の大きな目の奥に知性を感じる、とても賢い子だった。

あとの3匹は、ラパーマという、天然パーマのように毛がくるくるの、人懐っこい長毛種だ。

長男のくろすけはその名の通り黒ネコ。怖がりだが、おっとりとしている。そして、生まれつきの横隔膜ヘルニアだ。横隔膜に穴があり、そこから小腸が上にはみ出し、心臓の周りにぐるぐる巻きになっている。1歳の時たまたま撮影したレントゲンで判明した。

治療のため肋骨を開く大手術を施すべきか、何日も悩んだが、それまでくろすけが元気に育っていたことに命の神秘を感じ、しないと決めた。現在14歳、元気に生きてくれていることに、いつも感謝の念がわく。

次男のびすけは、私たち夫婦が不妊治療をやめて、子のない人生を生きようと決意した頃、うちに来てくれた茶トラだ。ひとりっ子として生まれたそうで、それもあってか、他の子たちと群れずマイペース、主張のたいへん激しい甘えん坊だ。

夫を完全に執事のように扱い「ホレ撫でろ」「ホレ遊べ」とニャーニャー命令するが、夫も満更ではなさそうにそれを受け入れ、“ネコかわいがり”している。二人はすっかり相棒同士だ。

最後、次女のブラウンタビー、珈美ちゃんは、私がコロナに罹患し、ちょうど入院している間にこの世に生まれてきた。縁を感じ、うちに迎えた。体はとってもちっちゃいが、うちで一番やんちゃでいたずらっ子、でもかわいいから何でも許されちゃう、愛嬌たっぷりの愛されキャラだ。

「『50歳』を意識したからということと無関係ではない」住吉さんが4匹の愛猫を飼い始めた“きっかけ”

言葉はなくとも、どこか通じ合い、人間とネコという種を超えた絆を感じながら暮らしている。それに、私は幼い頃から何匹かのネコと生活してきたが、この4匹は、これまでと違うのだ。

それは飼い始める時に「50歳」を意識したからということと無関係ではない。

「ネコに触りたい」と軽い気持ちでネット検索し、たまたま見つけたネコカフェを訪れた17年前。そこで、長女ネコさとみと出会った。まだ生後3ヵ月、手のひらに乗るほど小さかったさとみは、私がソファに座るとすぐ膝に乗ってきて、そのまま丸くなって寝てしまった。

触ったら壊れそうなほど小さく華奢で、動かすことも憚られ、私は結局そのまま2時間ほど昼寝の台と化した。その間眺めた、安心してスヤスヤと眠る表情、体に不似合いなほど大きな耳と目、雪のような白毛の美しさやハチワレ模様の愛らしさ、すべてに心撃ち抜かれた。私の膝を選んでくれたこの子をうちで育てたい、と思った。

しかし、ネコを病気で亡くした経験もあった私は、命を請け負うことの重さを感じていた。飼えない、と最初は思った。

それでも忘れられなかった。1週間ほど経っても、さとみを思うと会いたくて涙がこぼれた。私はやっぱりネコが好きだった。

もしも人生でもう一度、ネコを赤ちゃんの時から飼い、添い遂げる経験をしたいのであれば、そろそろ迎えないと手遅れになる。ネコの寿命は15年とか長くて20年とすると、自分がまだ元気であろう50代で看取るくらいの計算で飼い始めたほうがいいのではないか。

親に頼って飼った実家のネコたちとは違い、最初から最後まで、自分が全責任を負う、いわば“人生のメインキャット”。さとみが15歳になる歳に、私は50歳。さとみを迎える覚悟を決めた。

リスナーの子育てメッセージに共感…ネコたちが与えてくれる命を守り育てる経験

その後、結局4匹に増えた“メインキャット”たちは、同じネコでもそれぞれ個性があって、育てていて実に面白い。

ネコの知能は人間の2歳児くらいという説を聞いたことがあるが、一緒に暮らしていると、2歳どころか3〜4歳かもと思えるほど、意思があり、コミュニケーション能力もあり、勘も頭も良い。ササミのおやつが入っている特定の引き出しを開ける音を聴き分け、飛んでくる。

おもちゃの好き嫌いが子によって違う。要求があると人間の目を見て、語るように鳴いて訴えかけるし、後ろから人の肩をポンポンと叩いて振り向かせることもある。目が合った時に「にゃっ」と短く挨拶をする様も人間っぽい。

私はネコのおかげで、ラジオリスナーから子育てに関するメッセージが届いた時に、心を添わせ、共感できるようになった。「兄弟で遊んでくれると楽」「上の子は頼りになる、下の子はわがままでもかわいい」「女の子は大人びていて、おやつだけでは操れない」「男の子は腕白で、走り回って目が離せない」など、ネコにも当てはまることは多く、私は思わず「わかる〜」と唸ってしまう。

もちろん、夫と一緒に命を守り育てる、その経験もネコたちが与えてくれている。

ネコたちを見て一緒に笑ったり、一緒に心配したりと、夫婦をより“チーム”にしてくれる。

「1週間持たないかもしれない」突然、長女ネコ・さとみがダウン→腎臓病が発覚して…

そして教えてくれるのは、子育ての心だけではない。「愛する存在」や「命」と向き合った時、人としてどうありたいのか、自らに問う機会をくれるのだ。

私が50歳の年、11月下旬のことだった。だいぶ歳をとってきたかな、食べる量も減って痩せてしまったな、と思っていたさとみが突然、ダウンした。

台所の隅にうずくまり、夜いつものように一緒にベッドに寝に来ない。これはおかしい、と翌日すぐに動物病院へ。

腎臓と貧血関連の数値が、驚くほど悪かった。ネコは老いると大半が腎臓病になるのは知ってはいたが、まさかこんなに急にダウンするとは。さとみは、きっとギリギリまで我慢していたのだ。獣医師の言葉の端々から、1週間持たないかもしれないという雰囲気を感じとった。ショックだった。

飼う前から覚悟していたつもりだった。ネコの寿命は短く、お別れが必ず来ること。

どんな命も有限であること。しかし、頭ではわかっていても、心がまったく付いてこない。お別れをする自信がなかった。悲しくて、淋しくて、絶望した。

「お別れの時が来るまで、全身全霊で介護することを誓った」

さとちゃんとは結婚する前から一緒に暮らしていたので、二人だけの思い出もいっぱいだった。共に過ごしてきた15年のことに思いを馳せると、涙が止まらない。でも、一旦泣き崩れてしまうと、立ち上がれなくなってしまう。最初はとにかく泣くのを我慢し、あえてテキパキと体を動かした。

それに、すでに後悔していた。本当に細かいことまで。

「さとちゃんが膝に乗ろうとしたあの時、疲れていると振り払ってしまった」

「ご飯を残していたあの時、時間がないと放置してしまった」

なぜもっと構ってあげなかったのだろう。一緒に過ごせる時間は限られているのに、どうしてもっと大切にしなかったのだろう。

もう、後悔したくない。さとちゃんがいなくなってから、自分が許せなくなる。これ以上後悔しないために、やれることはすべてやろう、と思った。さとちゃんとのお別れの時が来るまで、全身全霊で介護することを誓った。

〈「私の肉体は介護疲れでボロボロだった」15年連れ添った愛猫に“腎臓病”発覚→8か月の介護生活…元NHKアナ・住吉美紀（52）が明かした“愛するネコの最期”〉へ続く

（住吉 美紀／Webオリジナル（外部転載））