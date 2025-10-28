〈15年間ともに過ごした愛猫が突然、病気に…「1週間持たないかも」「涙が止まらない」元NHKアナ・住吉美紀（52）が経験した“ネコの介護”〉から続く

今年で52歳を迎えたフリーアナウンサーの住吉美紀さん。NHKを退社してフリーに転身し、ヤバすぎる元カレとの恋愛、心が乾き切った40代での婚活、壮絶な不妊治療などを経験してきた。

【美画像】美しすぎる…元NHKアナ・住吉美紀さん52歳の“撮りおろしショット”を見る

そんな住吉さんが自身の経験を赤裸々に綴った著書『50歳の棚卸し』（講談社）を上梓し、反響を呼んでいる。ここでは同書より一部を抜粋し、住吉さんが経験した愛猫・さとみ（通称さとちゃん）の介護と別れを紹介する。（全2回の2回目／1回目から続く）



写真はイメージです ©アフロ

◆◆◆

「少しでも食べてくれそうなものを」手を替え品を替え看病の日々

獣医師さんには「とにかくまずは体力回復です。療養食でなくてもいい、食べたがるものを、吐かずに食べられるだけ食べさせてください」と言われた。

言葉が通じないさとちゃんに食べてもらうには、とにかく、食べたいと思えるものを、食べたいと思える環境で与えるしかなかった。ネコの餌を扱っている都内のお店を、リュックを背負って回り、少しでも食べてくれそうなものを探しては、次から次へとあげてみた。

最初は固形物はまったく食べられず、大好きなササミを茹でた、その茹で汁をスープのように飲ませ、ペースト状のおやつを少し舐めさせた。

数日すると少しずつ食べられるものが増え、缶詰フードも舐めるようになった。ひとりでは食べられなくなっていたので、すべて介助をして食べさせた。3〜4グラムずつ盛り付けた小皿を何度も何度も口元に近づける。

フードを冷やしたり温めたり、お皿をクルクル回したり、背中を撫でて「もう少し食べようね」と励ましたりしながら、手を替え品を替え、食べさせた。

腎臓機能が著しく落ちたため、輸液剤の皮下点滴も始めた。夫と二人がかりで、首の後ろの皮膚のたるみに針を刺し、注射器のようなポンプで朝晩2回、水分を補給した。

さとちゃんの「まだ生きるんだ」という意志…介護中心の生活にシフト

懸案の1週間が過ぎた。さとちゃんはなんとか持ってくれていたし、ほんの少しだけ、数値がマシになっていた。

「今は食べているから持っている、という状態です。そもそも、この数値でよく食べられていますね、びっくりです。さとちゃん、エライね！」と獣医師さん。

確かに、さとちゃんからは「まだ生きるんだ」という意志を感じた。ネコは痛いとか苦しいとか言葉にできないからこそ、一緒にいる人間が状態を察してあげるしかない。さとちゃんは肉体的にはとてもしんどそうだった。腎臓は一度壊れると元に戻ることはなく、完治することもない。

しかし、私を見つめるさとちゃんの目には、ずっと力があった。きっともう少しできることがある。そう感じて、私は完全に、さとちゃんの介護中心の生活にシフトした。

「睡眠時間が足りずにフラフラだった」それでも手を抜かずに介護を続けたワケ

一回に食べる量はそこまで増やせないため、回数を確保するようにした。それは私が睡眠時間を削って長く起きていることを意味した。いつもより早起きして、さとちゃんのご飯。ラジオが終わったら急いで帰宅し、日中は2〜3時間置きにご飯。夜も深夜まで食べさせた。

ある時、手の甲に潰したウェットフードをのせて舐めさせた方が食いつきが良いと発見し、お皿もやめた。洗濯カゴの中、床に広げた毛布の下など、さとちゃんのその時落ち着く場所、どこででも介助した。夜中急変するのが心配で、キッチンの床で添い寝をしては、朝起きてさとちゃんが生きていると、ホッとした。

私は腰痛も悪化したし、手を洗ってもキャットフードのニオイがこびりついていたし、睡眠時間が足りずにフラフラだったが、ここで手を抜いて、後悔したくなかった。1ヵ月が過ぎ、新しい年を迎えた。それでもさとちゃんはがんばっていた。

体調は不安定、数値もよくなかったが、体重が少し増えてからは、少しだけ、元のさとちゃんが戻ってきた。一緒にベッドで眠ってくれたり、膝に乗ってゴロゴロ喉を鳴らしながら甘えてくれたり、おもちゃと戯れたりしてくれることもあった。

4ヵ月目には誕生日が来て、さとみは16歳になった。

獣医師さんには、無理な延命より、生きている間のQOLを少しでも良くしてあげたいこと、穏やかな日々を最期まで過ごさせてあげたいことを伝えていた。先生は忍耐強く話を聞き、しっかり伴走してくださった。

「最初の状況から考えると、私も驚きです。本当にがんばっていて、さとみちゃん凄いです。ご家族が一緒にがんばっているからですよ」

そんな先生の言葉に、私は何度も救われ、涙した。

看病と介護をする時間は奇跡のような時間だったが…7月の終わりにその日が来てしまった

すべてを記憶に留めたくて、自由になる時間はずっとそばにいた。甘えてくる表情も、くっついてくる体温も、足の先の模様も、美味しそうに食べてくれる姿も、すべて唯一無二で、愛しかった。毎日が宝物だった。

今思えば、さとちゃんは私に、看病と介護をする時間をくれたのだ。奇跡のような時間を。

そして、7月の終わり。ついにその日が来てしまった。

死に様は生き様と言うが、さとちゃんは最期まで凜とした、意志を感じるネコだった。

その日は、お昼過ぎから、様子が違った。キッチンのいつもいる場所を離れ、ウロウロと家中を移動して回った。ソファの上、洗面台の上、ベッドルームの窓際と、まるで家とお別れをしているようだった。

最後の晩餐はちゃんと、一番の好物のドライささみを食べ、ささみスープを飲んだ。

その後、足を引きずりフラフラしながらも、最後の一回まで、律儀に自分でトイレまで行ってオシッコをした。

「体が小刻みに痙攣し、息が止まった」「穏やかで美しい亡骸だった」住吉さんが目にした愛猫の“最期”

夜半ごろ。驚くことに、私たちのベッドに自力で跳びあがろうとした。もう力がなくて、どすんと落ちた。私はさとちゃんを抱き上げ、ベッドに乗せた。いよいよその時が近いことを感じ、涙が止まらない。他の3匹のネコ達も、いつも通り、ベッドに集まってきた。

ネコは死に場所を選ぶと聞いたことがあった。人目に付かない場所に隠れてしまうかもしれないと思っていた。しかし、さとちゃんはそのまま、私と夫と3匹のネコたちに囲まれ、ベッドの真ん中に居続けた。

苦しそうに息をしながらも、それぞれにまるでお別れの挨拶をするように、少しずつ顔の向きを変えながら横たわっていた。私たちの近くが一番安心だと思ってくれた証のようで、堪らなくさとちゃんが愛しかった。

「さとちゃん、これまで本当にありがとう。私を選んでくれてありがとう。一緒に暮らしてくれてありがとう」と話しかけながら、そっと撫で続けた。

時折うつらうつらしながら、数時間が経った。朝方ふと、私はなぜか「そろそろだ」と悟り、夫を起こした。家族みんなに囲まれ、私に撫でられながら、呼吸の頻度が少しずつ減っていく。そして、体が小刻みに痙攣し、息が止まった。さとちゃんは旅立った。

眠っているようにしか見えない、穏やかで美しい亡骸だった。こんな見送り方をさせてくれるなんて。やっぱり、さとちゃんは奇跡のようなネコだったのだ。

長女であり分身だった、さとちゃんが身をもって教えてくれたこと

倒れた当初、持って1週間と言われたところから、なんと8ヵ月と10日間もがんばってくれた。私の肉体は介護疲れでボロボロだったが、後悔はなかった。最後に濃密な時間を一緒に過ごせたことに幸せすら覚えていた。

さとちゃんは、絶対に奥に知的生命体がいると思わせる、人格を感じる目をしていた。見つめ合うだけで孤独が癒えるような、分かり合えるような、他の子にはない何かがあった。長女であり、私の分身であり、代わりはいない。言葉を交わせなくても、かけがえのない家族だった。未だに毎日、会いたくて仕方がない。

そんな子だから、私にたくさんの気づきをくれた。

介護は大変さが縦糸、でも、幸せが横糸だということ。

介護にも人生にも、型通りの正解はない。ただ、後悔がないように、やれることはすべてやったと思えることが肝心だということ。

そして、与えられた命の炎を燃やし切ることがいかに尊いかという、当たり前のようで難しいことを、身をもって教えてくれたのだ。

（住吉 美紀／Webオリジナル（外部転載））