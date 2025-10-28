「この作品は私にとっては“夢”です。世の中は常にビジネスと夢とが混在していますよね。そんな中、『おいしい給食』シリーズの制作チームの方針は最初からずっと変わっていません。やりたいことをやる。それは、エンターテインメントの本質で根源、喜んでくれるお客様のために続けるということです。まさか、こんなに長く続くとは思っていませんでしたが（笑）」

映画『おいしい給食 炎の修学旅行』（綾部真弥監督）に主演した市原隼人さん。シリーズとしては劇場版第4作となる本作に感慨深げな表情を浮かべた。



市原隼人さん／ヘアメイク：大森裕行（VANITÉS）、スタイリスト：小野和美

「今回は修学旅行編。初めて学校を飛び出して青森・岩手を訪れました。東北にはおいしい食べ物がたくさんあって……」という話に移る前に、本シリーズの概要を説明しよう。

「おいしい給食」と甘利田の魅力

物語の主人公は中学教師の甘利田幸男（あまりだゆきお）。彼は給食をこよなく愛している。愛しすぎている。というのも、子どもの頃から彼にとっては学校給食が1日のうちで唯一まともでおいしい食事だったのだ。ゆえに教師となってからも毎日、給食をウキウキワクワク待ち望み、それを余さず堪能するのを生きがいにしている。ところが、彼の前に思わぬライバルが出現。自分とは異なるアプローチで給食を愛する“給食マニア”の生徒たちに甘利田は翻弄され、敵対し、導かれ……。これは、そんな彼らの闘いの記録を綴った給食讃歌なのである――というのが、2019年にテレビドラマとしてスタートした学園グルメコメディ「おいしい給食」シリーズのあらすじだ。

「最初は、ローカル十数局のみでの放送でした。それがありがたいことに口コミでだんだん広がっていって、テレビでは3シーズンを放送、劇場版はこれで4本目に。原作のないオリジナル作品としてはかなり珍しい例だと思いますが、それだけ皆様に愛されるシリーズに成長したということで、とても光栄です。甘利田のあの激しい動きを、いつまでできるかわかりませんが、できる限りは続けていきたいです」と、市原さん。

さまざまな作品で見事な殺陣やクールなアクションをこなす市原さんをしての「激しい動き」とは？

実は本シリーズの見どころの一つが、市原さん演じる甘利田によるコミカルなアクションなのである。普段は品行方正で真面目な教師。しかし、ひとたび給食の時間となると態度が一変。マイ箸を抱えて人一倍大きな声で校歌を歌い（「いただきます」の前に斉唱という校則）、五感すべてで「本日の献立」に向き合い、表情はおろか全身でもっておいしさを表現する。つまり百面相をしながら、あるいは踊りながら食べる。時々ダイブもする。いちいちキレッキレだから目が離せない。

「ほとんど奇行、ですよね（笑）。しかも回を追うごとにエスカレートしてますし。でも滑稽な姿を見せても、笑われても、何かに夢中になることの素晴らしさ、好きなものを好きと胸を張って人生を楽しむ気持ちを忘れないでほしい！ という思いでやっています。教師としては見せるべきではない姿こそ、実は生徒に伝えたいことだったりする。そんな矛盾が甘利田にはあるのですが、そういう人間臭さが彼の魅力です。自分を偽らず一生懸命だからこそ、生徒であっても勝負の場では対等に接し、負けた時はいさぎよく負けを認めて落ち込む。私にとっての理想なんです、甘利田先生は」

しかし撮影は大変そうだ。聞けば“給食ダンス”の振り付けは全て自作。そして「ごちそうさま」まで、カメラは回りっぱなしなのだ。

「8割以上カットされるんですけどね（笑）。それでもやりがいはあります。これを観て笑ってくださる皆様を思い、その笑いが日々の活力になると思えば」

意識しているのはチャップリンだと言う。“人生は近くで見ると悲劇だが俯瞰で見ると喜劇”。“笑わせるのではなく笑われる”。

「甘利田にとっては悲劇的な事件でも、彼が振り回されればされるほど面白い。コメディの醍醐味ですよね。だから、私もいっさいの躊躇を捨てて振り切ってやってます。そう思える、ほとんど唯一の作品なんです。6年間、この役を続けてきて、全然違うシリアスな芝居のあとだと一瞬戻ってくるのに苦労するのですが、もはやこの作品の現場は私にとって“帰る場所”になりつつある。私も甘利田先生に力をいただきたいという思いで臨んでいます」

隠れ社会派としてメッセージも……？

さて改めて今作のあらすじと見どころを紹介しよう。

1990年。現在、甘利田は北海道函館市の忍川（おしかわ）中学校に勤務している。ライバル生徒は3年生になった“アレンジ給食”の天才・粒来（つぶらい）ケン（田澤泰粋）。日々静かな給食バトルに明け暮れる2人の闘いは、ついに場外へ。青森・岩手へ2泊3日の修学旅行。せんべい汁にわんこそばなど、ご当地グルメ対決が展開される。さらに、岩手に転勤したかつての同僚・御園ひとみ（武田玲奈）と再会し――。

「ふだんの給食だと熱々のものは出ないですよね。でもせんべい汁は熱いので新鮮でした。となるとどうなるかは……お楽しみに。ご当地給食も登場します。給食って老若男女全世代が通る青春だと思うんです。この作品で、青春を再び味わっていただけたら」

そして注目は、不意に飛び出す甘利田の名言だ。誰よりもまっすぐ生きているからこそ鋭く本質をつく彼の言葉は、これまでも多くの人々の心を動かしてきた。今回、特に印象的だった言葉を尋ねた。

「『自分はこんなもんじゃないと思って生きている』。私も常にそう思って生きています。ですので、今回は、これまで見たことがない衝撃的な甘利田の姿をお見せします。私にとっての夢であり、皆様には思いっきり笑えるコメディであり、青春でもあり、実は隠れ社会派として地に足の着いた硬派なメッセージもたくさん込められているエンターテインメント作品。ぜひ楽しんでください！」

いちはらはやと／1987年生まれ、神奈川県出身。2001年『リリイ・シュシュのすべて』で映画初主演。以来、俳優として多くのドラマ、映画、舞台などで幅広く活躍中。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月30日・11月6日号）