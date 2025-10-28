九州出身の紗希（仮名・20歳）は、上京後のいじめをきっかけに非行に走り、偽造身分証でキャバクラに勤務。年齢が発覚するたびに店を転々とするうち、夜の世界で生きる術を覚えた。19歳まで恋愛経験がなかったが、20歳でホストの彼氏ができ、彼を支えるためにソープ嬢となり、月300万円を稼いでほとんどを彼に渡した。やがて彼氏の勧めで、リスクの高い路上売春（立ちんぼ）にも手を染めるように……。

彼女の人生を、ノンフィクションライターの高木瑞穂氏の文庫『ルポ 新宿歌舞伎町 路上売春』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）



いじめをきっかけにドロップアウト

紗希（仮名）、20歳。身長160センチ弱。ぽっちゃり体型だが、色白で目鼻立ちがはっきりした愛らしい子だ。九州生まれ九州育ちの紗希は、地元で過ごしていたときはアニメやゲームが好きなどこにでもいる純朴なひとりっ子だった。両親ともに健在で、とりわけ生活が苦しかったこともない。

「中学1年のときに父親の転勤が理由で家族揃って上京し、新宿区内の中学校に転入することになりました」

紗希は転校先でイジメにあった。曰く、「九州なまりで話す」という些細なものだった。いまも白い肌に残るリストカットの痕は、そのころにカッターナイフで刻んだものである。

家から歩けなくもない距離に歌舞伎町があり、高校には進学しなかった紗希がそこで当てもなくブラブラしていると、年上だが同じような境遇の仲間ができた。紗希は仲間に流されるようにしてグレた。クスリの味も覚えた。やがて仲間経由で偽造の身分証まで手に入れ、年齢を隠してキャバクラで働くようになる。

当時、いまより10キロも痩せていた紗希は、若さとその愛くるしい笑顔を武器にすぐに売れっ子になった。だが、やがて年齢はバレ、紗希はキャバクラ店から追われてしまう。それを仲間に相談すると、新たに雇ってくれるキャバクラを紹介され、流れのままにそこで働いた。

以降は、バレる、また雇ってくれるキャバクラを探す、その繰り返し。年齢が若くても学歴がなくても夜の世界なら生きていけることをそのころに知った。

「初月は300万くらい稼げました。お金は…」

おそらくエンコーやパパ活でカラダも売り、そのままズルズル立ちんぼへと流転したのだろうと思っていた。ところが意外や、紗希は19歳までは彼氏もできずの処女で、カラダを売ったのも「ハタチでソープ嬢になってから」だったという。

キャバクラでは思うように稼げなくなった20歳の紗希が次に選んだのは風俗だった。実はその半年前、初めてホストの彼氏ができた。休職中だったホストはそのころひとり暮らしを始めていた彼女のマンションに転がり込み、すぐにヒモ状態になった。紗希は彼氏を支えるため、郊外のソープで働きだしたのだ。

「初月は300万くらい稼げました。お金は、ほとんどを彼氏に渡していました」

理解し難いかもしれないが、カネより愛情が勝るのである。紗希にとっては当たり前の行為であり、これが実情なのである。

当初の稼ぎは新人特需だったのか、稼ぎが少なくなると、彼氏は言った。

「ハイジアって場所に立つと稼げるからやってみれば、って」

ありえない。ソープは紗希が自ら希望して働きだしたのだからまだしも、逮捕や犯罪に巻き込まれるリスクがある路上売春を彼氏が平然と勧めるはずがない。

しかし恋は盲目とはよく言ったものだが、当時の恋愛初心者の紗希がまさにそうで、思慮分別がある行動がとれるはずもなかった。自分と彼氏はカネだけの関係じゃないと信じ込んでいた。

「もちろん葛藤はあった。でも、彼氏にお金を渡すと『頑張ったね』って褒めてくれるから」

言われるまま紗希が大久保病院側に立つと、1分もしないうちに男から「いくら？」と誘われた。

