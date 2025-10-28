【フブ】トレンドのゆるシルエット！存在感あるスウェットパーカーがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
【フブ】ストリート感満載の裏毛フーディー！旬な着こなしが決まる冬トップスがAmazonで販売中！
胸元に施された「FB」刺繍が特徴的な裏毛スウェットパーカーが登場！人気ロゴデザインの「FB」がアクセントになっており、シンプルながらもスタイリッシュなデザインに。フレンチテリーコットン素材を使用しており、柔らかく快適な着心地が抜群。また、ドロップショルダー仕様でトレンドのオーバーサイズシルエットで着用でき、リラックスしたフィット感が特徴。カジュアルからストリートスタイルまで幅広いコーディネートに取り入れやすいアイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
柔らかなフレンチテリーコットン素材を採用し、肌触りが良く長時間の着用でも快適な着心地を保つ。
→【アイテム詳細を見る】
胸元に施された大きな「FB」刺繍ロゴがアクセントとなり、スタイルに個性をプラスできる。
ドロップショルダーとゆったりとしたシルエットで、今っぽいオーバーサイズの着こなしが楽しめる。
→【アイテム詳細を見る】
ストリートやカジュアルコーデに幅広く対応し、性別を問わず着回せるユニセックスデザインとなっている。
