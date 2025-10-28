BTS（防弾少年団）のVが韓国の美をあしらった韓服風スタイリングでハリウッドを染めた。

Vは10月26日、米ロサンゼルスのパラマウントスタジオで開かれた「2025ヴォーグワールド：ハリウッド」に参加した。

この日Vは韓服の曲線を思わせるシルエットのコートを着て、玉の飾りがついた赤い飾り結びのベルトを巻いた。ここに笠を連想させる帽子をかぶり伝統と現代が共存する独創的なファッションを完成した。『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』の監督マギー・カンはインスタグラムに「BTS V＝Saja Boys Jinu」というキャプションとともにVの写真を投稿し感心を伝えた。

ヴォーグ・イタリアは「BTSのVは歌、ダンス、演技の多才多能で有名だ。彼の洗練された感覚と魅力はファッション界でも輝く。ヴォーグワールドのような芸術的舞台は彼に完全に似合う」と評価した。

行事当日のSNSでもVの影響力は爆発的だった。「VxVogueWorldHollywood」が米国のXでリアルタイムトレンド1位を記録し、「V AT VOGUEWORLD」「TAEHYUNG TAEHYUNG」が世界のリアルタイムトレンド1位と2位を占めた。わずか1日で250万件以上の言及と1100万件の参加率を記録し世界的な話題性を立証した。