九州出身の紗希（仮名・20歳）は、上京後のいじめをきっかけに非行に走り、偽造身分証でキャバクラに勤務。年齢が発覚するたびに店を転々とするうち、夜の世界で生きる術を覚えた。19歳まで恋愛経験がなかったが、20歳でホストの彼氏ができ、彼を支えるためにソープ嬢となり、月300万円を稼いでほとんどを彼に渡した。やがて彼氏の勧めで、リスクの高い路上売春（立ちんぼ）にも手を染める。

彼女のその後を、ノンフィクションライターの高木瑞穂氏の文庫『ルポ 新宿歌舞伎町 路上売春』(鉄人社)より一部抜粋してお届けする。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。



月収100万円代にまた届いたけど…

ソープでいちばん稼いでいたころとまではいかないが、先月の実入りは100万の大台に届いた。当初抱いていた葛藤は、初日に5万円を持って帰り、彼氏に頭を撫でられたときから消えていた。

──公園で稼げなくなったらどうするの？

「うーん、考えられない。私はいまを生きてるだけだから」

──また風俗に戻るとか？

「あっ、というか、稼ぐため最近、歌舞伎町の素人専門デリヘルにも在籍して、そこと併用してやってる感じ。でも、そのデリヘルが新店で、ヒマで稼げないんだよね。だから、まあ、稼げるこっちばかりになっちゃってる感じだけど」

──彼女に立ちんぼさせるなんてそのホストの彼氏、けっこうえげつないと思うよ。

「でも彼氏は…」

「そうかもね。でも彼氏は、毎日笑顔で送り出してくれて、帰ればセックスしてくれるから、私はそれで幸せです」

自分の彼女が見ず知らずの男に抱かれ、それで得たカネで自分は暮らす、そんな状況を彼氏は許せるものなのか。一方、紗希は彼氏のことを信じきっているのか、それとも騙されるのではと疑いつつ、彼氏を信じる自分に酔っているのか。しかし紗希は、なんど質問を重ねても、「私はそれで幸せ」と言うにとどまった。

紗希の持論は僕からすればまったく腑に落ちないものだった。恋愛感情もないまま彼氏は、紗希がいわば恋愛のトランス状態にあるのをいいことに、ただ単にホスト時代に培った色恋営業の手口を応用し利用しているだけだとすれば、むごいというほかない。

ひいては紗希が、ホストの売り掛けを理由に街娼をする梨花や恵美奈と重なる。それを美化する装置として、ホストクラブが使われている。

最近よく聞く『ホス狂い』という言葉の裏で、若くして春を売る街娼たちが量産されているのである。さらに取材を進めてみても、大久保病院側に立つのはホストやメンコン、メン地下にハマる女の子が大勢を占めたのである。しかしホストたちに出会わなければ、街娼という営みには到達しえなかったはずだ。

暮夜ひそかに、“現在地”は売買春に魅せられた男女で賑わっていた。女性はみな、ホストの売り掛けなどを理由にこの地に流転した、迷える羊たちである。

