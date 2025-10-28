「本を捨てないで」を愛言葉に古本・古書の買取を行う東京書房は、クラブパートナーとしてサポートする川崎フロンターレと共同で、「しおり作り」のワークショップを開催します。

このイベントは、読書週間の最終日にあたる2025年11月9日(日)に、グランツリー武蔵小杉のイベント会場にて実施されます。

フロンターレのマスコットがデザインされた、ステンドグラスのようなしおり作りが楽しめます！

東京書房×川崎フロンターレ「しおり作り」ワークショップ

開催日時：2025年11月9日(日)13:30〜14:30

会場：グランツリー武蔵小杉 4階 スマイルスクエア (川崎市中原区新丸子東3丁目1135-1)

主催：東京書房、川崎フロンターレ

協力：グランツリー武蔵小杉

読書には欠かせない「しおり」を手作りすることを通じて、子どもたちの読書習慣を応援するワークショップです。

フロンターレのマスコットがデザインされた用紙に、カラフルな紙片を貼り付けて、ステンドグラスのようなきれいなしおりを完成させます。

なお、このワークショップ実施後、同会場にて読み聞かせイベント「フロンターレ選手と本を楽しもう！」も開催される予定です。

古本買取の東京書房は、「あなたの読み終えた本が誰かの大切な1冊になる」をモットーに活動しており、教育的価値の高い川崎フロンターレの読み聞かせイベントに深く賛同し、今回のワークショップ開催が決定しました。

「読書のまち・かわさき」の発展と共に歩みを進めながら、地域のスポーツ振興にも積極的に取り組んでいます。

読書週間の最終日に、世界に一つだけのオリジナルしおり作りが体験できるイベント。

川崎フロンターレのマスコットがデザインされた特別なアイテムは、読書を一層楽しいものにしてくれそうです☆

グランツリー武蔵小杉で開催される、東京書房と川崎フロンターレの「しおり作り」ワークショップの紹介でした。

(C)KAWASAKI FRONTALE

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post フロンターレのマスコットがデザインされた、ステンドグラスのようなしおり作り！東京書房×川崎フロンターレ「しおり作り」ワークショップ appeared first on Dtimes.