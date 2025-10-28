経済産業省出身で制度アナリスト・評論家の宇佐美典也さん（44）の次女、ツムギちゃん（仮名、5歳）が通っていた港区の保育園、幼稚園で同級生の女児A子からいじめを受け、精神的に不安定になった。症状は、難聴、モノが二重に見える、といった身体的症状にまで悪化し、日々の登園どころか家から出ることすら難しい状況に追い込まれた。

【写真】保育園・幼稚園でのいじめ被害で登園できなくなってしまったツムギちゃん。PTSDの診断を受け、睡眠導入剤を飲んでいた時期も…

一度はいじめから逃れるために元々通っていた保育園から別の幼稚園に転園したものの、A子が「ツムギちゃんと遊びたい」と同じ保育園へ転園してきたことで被害が再発していた。この件は港区史上初の「いじめ重大事態」の枠組みに沿った調査が行われ、9月30日には調査報告書も発表されている。

一体何があったのか、宇佐美さんに話を聞いた。



宇佐美典也さん

ツムギちゃんは2歳だった22年5月、港区内の保育園に通いはじめた。のちに“いじめ”加害をするA子は当初から同学年だった。

「言うこと聞きなさ〜い」と大人に対しても命令

大きなトラブルこそ起きていなかったものの、A子の人との距離感などについて宇佐美さんは早い時期から違和感があったという。

「ツムギの姉とA子の姉は同じ小学校に通っていたのですが、小学校の学芸会に行ったところA子も両親と一緒に見に来ていました。私は娘と一緒に体育館のステージ前で学芸会を見ようとしていたのですが、A子がなぜか両親のところを離れて近づいてきて、娘と一緒に私の膝の上に座ろうとするんです。断ろうとすると、A子は私に『言うこと聞きなさ〜い』と命令してきました。唖然としたのですが、A子の両親は子供を放置していて注意する気配がなく、学芸会の最中なので騒ぐわけにもいかず仕方なく受け入れました」

「日本語は通じるのですが…」相手の保護者に感じた違和感

A子の両親が外国籍であることについても、宇佐美さんはコミュニケーションの困難さを感じたという。

「日本語は通じるのですが、今までは味わったことのない感覚を覚えました。周囲の目をまったく気にしないというか、自分たちの都合を中心に考えて、それを当然とするような雰囲気なんです。子どもがトラブルを起こしても『だって子どもがやりたいって言ったから仕方ない』『注意されないならルールを破ってもいい』という感覚が強く、反省の姿勢が全く見られない。これも文化の違いで仕方ないのか、と当初は理解しようとしました」

そのうち保育園から帰ってきたツムギちゃんが「嫌だと言っても聞くまで命令してくる」「保育園で禁止されているアクセサリーをつけてきて自慢してくる」と、しきりにA子の話をするなど徐々に違和感は増していった。

そして4歳だった24年4月ごろ、宇佐美さんはツムギちゃんの精神に変調を感じたという。

「娘が描く絵が急に寂しくなったんです。それまでは画用紙全体を使って楽しげな絵を描いていたのですが、せっかく描いた絵を黒く塗りつぶしたり、木と家しかない寂しい絵を描いたりするようになり、保育園で何か起きているのではと感じました」

また、同じころ、ツムギちゃんは「私はロボットになっちゃった」と頻繁に言うようになった。

「それまでほとんど聞いたことがなかった『ロボット』という単語が会話に出てくるようになり、嫌なことがあると『ロボットです、ロボットです』と機械調の声でロボットのふりをするようになりました。そのうち保育園に行く時も『ロボットになっちゃった』とロボットのふりをして行き渋るようになりました。

もっと後のことですが、いじめで一番辛い時期に娘は頭の中で『ロボットの世界』という架空の世界を作って、架空の友達の話もするようになりました。あれはおそらく、自分が嫌なことを耐えるために、ロボットとしての別の人格を作ろうとしていたのではないかと思います」

「もしかして娘はずっと仲間外れにされていたのではないか…」

6月に入ると、ツムギちゃんは家で毎日のようにA子とのトラブルを話すようになった。保育園の担任に何度も相談して対応を求めたが、状況は一向に改善しなかったという。

そして6月19日、宇佐美さんはツムギちゃんを保育園に送り届けた直後、A子ともう1人の園児からツムギちゃんが仲間外れにされる場面を目撃した。ツムギちゃんが「遊びに入れて」と言うと、A子に拒否され、さらにA子から何か言葉をかけられると茫然と立ち尽くしてしまった。

「もしかして娘はずっと仲間外れにされていたのではないか、と気づき、ツムギに『泣きたいの？』と聞くと大声で泣き始めました。その日はとても保育園に居続けられないと判断し、連れて帰りました。そこからツムギは少しずつA子ともう1人にずっと仲間外れや嫌がらせを受けていたと話し始めました」

この日以降、ツムギちゃんはそれまで以上に保育園へ行くことを拒否するようになった。宇佐美さんは保育園の担任や園長に重ねて相談をしても何ら状況に改善が見られなかったことから、7月には保育園から別の幼稚園に転園することにした。

「小さな保育園だったので1つしかクラスがなく、保育中の娘とA子の分離が難しいこともわかっていました。それならば、園を変えてでもとりあえずツムギをA子から離したほうがいい、と考えて転園を決めました。その時は、これで終わりになると思っていたのですが……」

（渋井 哲也）